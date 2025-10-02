De Disneyland a CBX, Visit Anaheim presenta novedades en Misión de Ventas 2025

Visit Anaheim llevó a cabo la presentación de novedades de varios hoteles, Disneyland, CBX, entre otros, como parte de la Misión de Ventas 2025.

Alex Pace, CEO de GMS Group agradeció la presencia de la delegación de Anaheim en este evento, encabezada por la Ashleigh Aitken, alcaldesa de Anaheim y Mike Waterman, CEO y presidente de esta oficina de turismo.

“El mercado mexicano es muy importante para nosotros. De hecho, este año México es el país con más visitantes internacionales, no solo a California, sino también a Anaheim, y estamos muy agradecidos por ello. Si no nos han visitado últimamente, deben venir, porque nuestra escena gastronómica es muy buena, tenemos increíbles productos de lujo, Disneyland OC Vibe, la mayor inversión privada en el sur de California”, dijo Mike Waterman.

Por su parte, Ashleigh Aitken, alcaldesa del destino, señaló que en este lugar muchos tienen raíces mexicanas. “Nuestra ciudad es diversa y acogedora, quiero que sientan, como yo, que Anaheim es su segundo hogar”.

Novedades de Anaheim

Pepe Ávila, Senior Vice President, Community Relations & Partnership at Visit Anaheim, se encargó de presentar todo lo relacionado a esta ciudad.

Posee 300 días soleados al año

Más de 100 hoteles

El centro de convenciones más grande de la Costa Oeste

42 millas de costa a solo unos minutos

Cuatro aeropuertos cercanos

Casa de Disneyland

Exquisitas y variadas opciones gastronómicas

Anaheim Packing District, es un sitio culinario y recreativo

GardenWalk, centro comercial a cielo abierto

Compras en South Coast Plaza y The Outlets at Orange, por mencionar algunos

En otoño invitaron a las festividades de Halloween y Día de Muertos, así como la temporada de hockey y fiestas locales.

Adriel Terbeche, Berenice Ballinas, Mike Waterman, Ashleigh Aitken, Alex Pace y Pepe Ávila Celia Solano y Felipe Cervantes Adriel Terbeche, Mike Waterman, Ashleigh Aitken, Alex Pace, Berenice Ballinas y Pepe Ávila Camila Escobar y Cynthia Ordyke Esteban Salazar Karina Betancourt Dan Correa Regina Osuna Carlos Padilla Cathy Dutton Cynthia Ordyke Eduardo Schutte y Karla Alcayde Javier García y Virginia Jiménez Dan Correa y Yolanda Montes Adriel Terbeche, Mike Waterman y Alex Pace

Uno a uno, los partners de la Misión Comercial dieron información a los agentes de viajes y representantes de operadoras mayoristas.

Westin Hotels & Resorts, es el número 1, de acuerdo con Tripadvisor, es un hotel Cuatro Diamantes de la AAA frente a Disneyland Resort y junto al Centro de Convenciones de Anaheim.

Grand Legacy at The Park cuenta con 227 habitaciones, ideal para familias y grupos, a cinco minutos de Disneyland Resort.

Cross Border Xpress es un puente peatonal que conecta directamente una terminal en San Diego con el Aeropuerto de Tijuana, éste último tiene una conectividad a más de 35 destinos directos dentro de México, dos de China y 1 en Estados Unidos. El 50 % de mexicanos que entran a California lo hacen por este lugar.

Entre los planes futuros del CBX, está una expansión en su terminal, hotel, centros de consumo, un centro de transporte terrestre, entre otras.

JW Marriott Anaheim, ubicado en el condado de Orange, California, es un hotel de lujo galardonado con cuatro diamantes por la AAA. Muy cerca de sitios de interés populares.

South Coast Plaza ofrece una experiencia de lujo con más de 250 tiendas de marcas de diseñador, restaurantes y servicios de conserjería, además de tener acceso cercano a atracciones culturales como el Orange County Museum of Art y el Segerstrom Performing Arts Center.

Anaheim Aerolink es un servicio de transporte que te conecta de una manera fácil. Puedes reservar directamente: https://anaheimaerolink.com/.

Hotel Lulu Anaheim Resort es de primera categoría, tiene todo lo necesario para que las familias disfruten durante todas sus vacaciones. Al estar junto a Disneyland, los huéspedes también pueden utilizar el rápido y cómodo tranvía de Anaheim Resort Transportation (ART).

Disneyland Resort sigue de fiesta por los 70 años de este icónico parque, donde además hay tres hoteles de clase mundial, así como Disneyland Park, Disney California Adventure Park y Downtown Disney. Con atracciones como Wondrous Journeys, World of Color Happiness!, y mucho más.