Mega Travel anuncia las rutas de sus Road Shows 2025 para México y EE.UU.

Mega Travel dará inicio a sus ya famosos Road Shows 2025, una gira promocional que este año contará con ocho rutas y se extenderá por casi dos meses, del 7 de octubre al 14 de noviembre, donde reunirá a más de 23 socios comerciales entre los que se encuentran destinos, receptivos y aerolíneas.

Éstos tienen el objetivo de fortalecer la capacitación de los agentes de viajes en todo el país, así como acercarlos a los aliados de la operadora para generar networking, compartir actualizaciones de producto y lugares.

Se les brindarán las herramientas que les permitan vender con mayor confianza, impulsar sus negocios y aumentar sus ventas.

Estas son las rutas para Road Shows de Mega Travel

Este gran recorrido contará con la participación de Ercan Yilmaz, CEO y director general de Mega Travel; Yalcin Cankaya, vicepresidente; y Pierre Sondag, director de Ventas y desde luego, la presencia de líderes y gerentes comerciales de cada zona.

Rutas

Ruta Fronteriza: 7 al 10 de octubre: Ciudad Juárez, nueva sede en Estados Unidos El Paso, TX, Chihuahua y zona norte de Ciudad de México.

Ruta Occidente: 7 al 11 de octubre: Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Tepic y Guadalajara.

Ruta Noroeste: 14 al 17 de octubre: Hermosillo, Culiacán, Tijuana y nueva sede en Santa Ana, California, para promover las salidas desde Los Ángeles hacia diversos destinos.

Ruta del Bajío: 20 al 23 de octubre: San Luis Potosí, León, Celaya y Querétaro.

Ruta del Norte: 21 al 24 de octubre: Durango, Torreón, Saltillo y Monterrey.

Ruta del Centro: 27 al 31 de octubre: Sur de la Ciudad de México, Uruapan, Morelia, Toluca y Cuernavaca.

Ruta del Sur: 3 al 7 de noviembre: Xalapa, Veracruz, Orizaba, Puebla y Pachuca.

Ruta del Sureste: 10 al 14 de noviembre: Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Campeche, Mérida y Cancún.

Mega Travel invita a todos los agentes de viajes a sumarse a los Road Shows 2025, una oportunidad única para actualizarse, fortalecer lazos con socios comerciales y conocer de primera mano las novedades que tiene preparadas para todos.