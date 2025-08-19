Juliá Tours México promueve a Costa Rica: Naturaleza, aventura y turismo sostenible

Costa Rica se ha posicionado como uno de los destinos más atractivos de América Latina para turistas que buscan naturaleza, aventura y experiencias responsables con el medio ambiente. Por ello, Juliá Tours México dio una capacitación con Esencial Costa Rica, que representa CWW México, a un selecto grupo de agentes de viajes.

Con el lema “Pura Vida”, el país ofrece una diversidad de actividades y paisajes que se adaptan a diferentes estilos de personas, desde quienes quieren adrenalina hasta quienes desean relajarse.

Édgar Chávez, director Comercial de la operadora mencionó los beneficios de Juliá Tours, entre los que se encuentran:

Seguro de viaje por inclusión en toda la programación

Asistencia 24/7 365 en destino

Personalización de itinerarios

Capacitaciones y webinars constantes

Costa Rica y sus 4 pilares

Gustavo Anzures, trade account manager de Esencial Costa Rica, dijo que el país tiene cuatro pilares: wellness, aventura, cultura y gastronomía. Presentó las actividades que se pueden realizar por región.

Guanacaste: rafting, paddle board, senderismo, snorkel, canopy y cabalgatas.

Alajuela: cascadas, spa, forest bathing, tours cafetaleros, volcanes y aguas termales.

Heredia: avistamiento de especies, senderismo y ciclismo.

Limón: Parque Nacional Cahuita, Tortuguero, surf, rafting y snorkel.

Cartago: ruinas históricas, termales en Hacienda Orosi y volcán Irazú.

Puntarenas: Monteverde, bungee en bosque nuboso, parque nacional Manuel Antonio, Corcovado y avistamiento de ballena jorobada.San José: mercado central, Museo Nacional de Costa Rica, Teatro Nacional y Museo del Oro Precolombino.

Equipo de Juliá Tours y agentes invitados Delma Vázquez y Esperanza Trujillo Arianna González y Abraham Garavito Benjamín Urquiza y Jaime Pinto Lucero Acosta y Pilar Gutiérrez Julia Martínez y Daniela Martínez Amy Borja, Jorge Vázquez, Alejandro Torres, Édgar Chávez y Érika Valerio Édgar Chávez y Gustavo Anzures

Conectividad aérea

La conectividad con México es amplia. Desde Ciudad de México, Aeroméxico opera 14 frecuencias semanales, Avianca siete y Volaris 14. También hay vuelos desde Guadalajara, sumando 32 operaciones semanales entre Aeroméxico (14), Copa Airlines (cuatro) y Volaris (14). Cancún tiene 26 a la semana con Avianca (siete) y Volaris (19); mientras que Monterrey registra 32, divididas en 14 para Aeroméxico y mismo número para Volaris y cuatro con Copa Airlines.

Clima y biodiversidad

Anzures detalló que Costa Rica ofrece un clima templado todo el año, con una temperatura promedio de 22º. Cuenta con 12 horas de luz solar y oscurece alrededor de las 17:00 horas. La época seca va de noviembre a abril, y la temporada verde de mayo a noviembre.

El 25.28 % de su territorio está protegido, lo que permite conservar su biodiversidad, que incluye especies como tucanes pico iris, perezosos, ranas de ojos rojos, monos tití, mariposas morpho y tapires. Además, el país genera casi el 99 % de su electricidad con fuentes renovables.

Cultura y gastronomía

La moneda es el colón y su gastronomía destaca con platillos como el gallo pinto, ceviche, casado, chifrijo y patacones. Las experiencias culinarias suelen estar ligadas a ingredientes frescos y locales, complementando la inmersión cultural.

Ir a Costa Rica significa disfrutar de un paraíso que combina naturaleza, deporte y un fuerte compromiso con el turismo sostenible, ideal para quienes buscan un viaje auténtico y consciente. En la página de Juliá Tours México podrás revisar toda la programación que tienen.