Aeroméxico firma alianza con La Metro como socio preferencial

Pasquale Speranza, vicepresidente de Ventas en México de Aeroméxico y Alicia Mejía, presidenta de la Asociación METRO firmaron una alianza estratégica, cuyo objetivo primordial será otorgar a la aerolínea ser socio preferencial.

“La línea aérea bandera de nuestro país y orgullo nacional regresa a la Asociación Metropolitana de Agencia de Viajes. Este acontecimiento no solo representa la incorporación de la empresa líder, sino el fortalecimiento de la colaboración entre dos instituciones comprometidas con el desarrollo, la competitividad y la proyección internacional”, comentó Mejía, durante este encuentro que tuvo como sede las oficinas de Aeroméxico.

Precisó que Aeroméxico simboliza excelencia, innovación, liderazgo en la aviación nacional e internacional, con una amplia red de destinos que conecta a México con el mundo.

“Así como tecnología de vanguardia, políticas de sustentabilidad y una constante apuesta a la mejora de la experiencia del pasajero que la consolida como un embajador de nuestro país ante millones de viajeros”, dijo Mejía.

Por su parte, Pasquale comentó que esto es la celebración del fortalecimiento del sector turístico en México. “Es la confirmación de una camino que hemos recorrido juntos, con la visión compartida para llevar el turismo de México a nuevos horizontes”.

Agradeció a La Metro y sus socios por la confianza, porque acercan las oportunidades a los clientes de las agencias de viajes. «La alianza permitirá seguir construyendo historias de éxito», finalizó Speranza.

Aeroméxico aumenta flota

Como la aerolínea más puntual del mundo, se refleja el compromiso que tienen con sus clientes. Este 2025 fortalecen la flota, 14 nuevos aviones para llegar a un total de 164 en operación para conectar México con otros sitios.