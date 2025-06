Mariana Pérez, nueva Country Director of Operations and Engagement de GBTA México

Mariana Pérez es desde ya Country Director of Operations and Engagement México de Global Business Travel Association (GBTA).

Esta asociación es la principal organización comercial de viajes de negocios y reuniones del mundo, con sede en Washington, D. C., que ofrece servicios a personalidades importantes de seis continentes, cuenta con más de 8 mil 500 miembros. La GBTA y la Fundación GBTA ofrecen formación, eventos, investigación, promoción y medios de comunicación de primer nivel a una red global en crecimiento de más de 28 000 mil profesionales del sector turístico y 125 mil contactos activos en todo el globo.

Después de una gran etapa, más de 20 años en Sabre, Mariana Pérez se despidió agradecida por esta época de crecimiento y aprendizaje. Ahora, inicia un gran desafío en GBTA, donde su objetivo será consolidar el trabajo de la organización en el país, impulsar nuevas estrategias de crecimiento y reforzar la conexión con la comunidad local de viajes corporativos.

“Como saben recientemente terminé mi ciclo en Sabre, compañía que me acompañó durante 21 años y con quien me voy agradecida por las oportunidades. Me encuentro feliz de incorporarme al equipo regional de GBTA, prestigiada asociación a nivel global, como Country Director of Operations and Engagement para México. Con el objetivo de fortalecer la presencia de la asociación a nivel regional, reforzando el compromiso, continuidad y estrategias de crecimiento”, mencionó en exclusiva a INVERTOUR.