Hilton detecta una nueva tendencia: viajar por emoción y no por destino
A medida que los niños crecen, siguen viajando con sus padres, quienes continúan influyendo en las decisiones de viaje familiares, desde la elección de hoteles hasta la preferencia por programas de lealtad, marcando así las tendencias turísticas entre generaciones.
- Preferencias heredadas: Dos tercios de los viajeros afirman que sus padres influyeron en su elección de hotel, el 58 % señala lo mismo sobre los programas de lealtad y el 73 % reconoce que su familia moldeó su estilo de turismo en general.
- Todavía cubierto por el plan familiar: Más de la mitad (53 %) de las familias se desplaza con al menos un hijo adulto y, en la mayoría de los casos, los padres cubren los gastos. Solo el 11 % de los hijos adultos en todo el mundo asume el costo total de sus desplazamientos.
- Viajar como legado: Cerca del 70 % de las familias busca cosas que los conectan con tradiciones locales y más de la mitad (52 %) planifica itinerarios para conocer sus raíces familiares.