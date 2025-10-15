Hilton detecta una nueva tendencia: viajar por emoción y no por destino

Los viajeros están marcando una nueva tendencia: ya no empacan solo maletas, sino también motivos. Así lo señala el informe de tendencias de Hilton, The Whycation – Travel’s New Starting Point, que perfila una era del turismo impulsado por el propósito.

El estudio, realizado a 14 mil excursionistas de 14 países, revela que para 2026 adoptarán el auge de las “vacaciones con propósito”, en las cuales la expedición estará guiada por motivaciones emocionales: el deseo de descansar, la necesidad de reconectar y el anhelo de vivencias significativas.

Según el informe, el próximo año se perfila como uno en el que los turistas buscarán vivencias que les permitan reflexionar sobre quiénes son y qué valoran, ya sea una escapada tranquila, traslados por carretera llenos de nostalgia y moldeados por la imaginación infantil y tradiciones familiares, o recorridos inspirados en sus pasiones personales.

«El informe de este año muestra que el 74 % de los visitantes valora reservar con marcas que conoce y en las que confía, una señal clara de que la comodidad y la coherencia son esenciales en el panorama actual de los viajes. Más que nunca, es el sentimiento detrás de ellos lo que guía la selección del destino», afirmó Chris Nassetta, Presidente y Director Ejecutivo de Hilton.

¿Qué tendencias guiarán a los viajeros en 2026?

En 2026, los aventureros optarán por destinos que les permitan escapar de las distracciones diarias. Priorizarán la tranquilidad y el silencio, reflejando un cambio profundo en el “por qué”, el “dónde” y el “cómo” de sus recorridos y su manera de relajarse.