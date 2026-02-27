¡Toma nota! Expedia TAAP lanza ofertas de Semana Santa 2026 con hasta 25 % de descuento

Las ofertas de Expedia TAAP para Semana Santa 2026 ya están disponibles. El Programa de afiliación de agentes de viajes de Expedia presenta descuentos exclusivos de 25 % o más en miles de hoteles alrededor del mundo. Las propiedades participantes se ubican en destinos destacados, lo que permite responder a la demanda de viajes para esta temporada, verano y principios de otoño.

Se puede reservar hasta el 16 de marzo de 2026, con fechas que aplican del 10 de febrero al 30 de septiembre de 2026. Este rango cubre escapadas de última hora, vacaciones familiares y planes anticipados para temporada alta.

En un contexto donde la demanda internacional de salidas aumenta, Expedia TAAP ofrece ventajas operativas claras. La confirmación de reservaciones es inmediata, incluso en estancias cercanas a la fecha de salida. Esto facilita una respuesta rápida ante solicitudes urgentes y brinda seguridad en el proceso de venta.

Además de los descuentos, la plataforma permite acceder a un inventario amplio que incluye hoteles, rentas vacacionales, vuelos, paquetes, renta de autos y actividades. Todo se gestiona desde un mismo entorno diseñado para agencias.

Ofertas activas con Expedia TAAP

Expedia TAAP, parte de la división B2B de Expedia Group, se enfoca en apoyar a los asesores con tecnología funcional, tarifas competitivas y atención especializada. También ofrece comisiones por cada reservación, lo que impacta directamente en la rentabilidad del negocio.

Para las agencias que buscan maximizar ventas en 2026, estas promociones representan una herramienta estratégica. La combinación de ahorro, disponibilidad global y confirmación instantánea facilita cerrar ventas con mayor confianza y eficiencia.

Las ofertas ya están activas y el periodo tiene fecha límite, por lo que conviene revisar el inventario y planificar campañas con anticipación.