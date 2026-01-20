Brand USA: Misión de Ventas 2026 en México, el mercado número 1 para EE.UU.

Brand USA realizó la Misión de Ventas 2026 en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, en ésta última, con un cóctel de networking con 28 organizaciones y proveedores turísticos de Estados Unidos.

Chris Heywood, Senior Vice President, Public Relations & Chief Communications Officer de Brand USA dijo en entrevista con INVERTOUR, que nuestro país se convirtió en el número 1 en visitantes a EE.UU.

“Nuestros 28 socios que nos acompañaron esta semana hablan mucho de la importancia vital de este mercado para Estados Unidos. Tienen un acceso extraordinario. Tenemos alrededor de 25.3 millones de asientos con capacidad ininterrumpida. Si lo piensan, llegan a todos los rincones de EE.UU., y en el caso del Mundial, llegan a 10 de las 11 ciudades anfitrionas. Es una accesibilidad extraordinaria”, precisó Heywood.

Eventos como la Copa Mundial de Fútbol 2026, el Super Bowl, el 250 aniversario del nacimiento de Estados Unidos y el Centenario de la Ruta 66, por mencionar algunos, harán de este año, uno con mucho potencial.

“El otro rubro que estamos considerando ahora es el de lujo. Sé que los viajeros mexicanos son un punto muy importante. Estamos explorando y adentrándonos más en él. Nos comunicaremos más con ese consumidor, porque queremos que sean los que tengan el mayor impacto en los viajes a Estados Unidos», contó.

Sobre el tema de visas comentó que todos los sectores involucrados están trabajando diligentemente para procesar estos trámites. Hacen lo posible para facilitar el viaje.

Chris Heywood Chris Heywood y Lisa Tejeda Jorge Sales Jr., Érika González, Chris Heywood, Jorge Sales, Lisa Tejeda y Darian Garteiz Equipo de operadores y proveedores de servicios de Brand USA Esteban Salazar, Jorge Valdez, Sonia Cruz e Isabel Marron Mauricio González y Daya Cruz Alfonso Hernández y Alejandra del Valle Jorge Sales Jr., Érika González, Chris Heywood, Jorge Sales, Lisa Tejeda, Celida Puente y Darian Garteiz Mike Gómez, Mauricio González, Paco Bravo y Juan Carlos Ruiz Ana Rivera y Gina Frausto Lillian Toro Adriana Cañizares, Paco Bravo y Patsy Flores Lisa Tejeda, Darian Garteiz y Fabiola Duarte Jorge Sales Jr., Rofia Larsson, Jorge Sales y Mariella Carmona Elizabeth Lara y Mike Gómez

Mensaje para el mercado mexicano

Chris Heywood dio este mensaje a los que quieran visitar su país:

“Les damos una cálida bienvenida y los invitamos a venir a Estados Unidos y descubrir todo lo que ofrecemos. Queremos que descubran más, tenemos 63 parques nacionales, una belleza extraordinaria en lugares como Wyoming, Montana, Nuevo México, Utah, Colorado y el estado de Washington”, por mencionar algunos.

Detalló que hay sitios que los turistas no han descubierto, de vida al aire libre, aventura, trayectos en tren. “Lo interesante es la variedad de experiencias, ya sea geográficas o de tu nivel de interés, queremos asegurarnos de que sepan que nuestras puertas están abiertas”, finalizó Chris, quien lleva dos años en esta posición, donde está muy contento.

“Me entusiasma el camino que sigo, el de los viajes. Y estoy agradecido, me emociono mucho cuando veo un parque nacional que no he visitado. El turismo es una forma de diplomacia suave, una forma de conectarnos y recordarnos las conexiones que tenemos, que trascienden cualquier otra cosa de la que se pueda oír hablar. Así que es realmente la escapada definitiva”, dijo.

Lisa Tejeda Misión de Ventas Rofía Larsson, Mariella Carmona y Elsa Castro Elizabeth Lara, Isabel Parada y Juan Carlos Ruiz Mike Gómez, Estela Pacheco, Eduardo Velasco Fernanda Rosas, Lorena Torres y Allison Lamell Mayte Camacho, Claudia Cajal e Iker Solana Maricarmen Maldonado Ana Laura Becerra y Abril Damián Fidel Vázquez y Annie Jirapatnakul

Networking

Tour operadores y agentes tuvieron citas uno a uno con los destinos y proveedores de servicios turísticos. Los delegados de esta Misión de Ventas 2026 fueron:

• Alaska Railroad Corporation.

• American Dream.

• Bonotel Exclusive Travel.

• Choose Chicago.

• Washington DC.

• DFW International Airport.

• Discover Destinations.

• Descubre Puerto Rico.

• Experience Scottdale Arizona.

• Explore Fairbanks Alaska.

• Five Star Tours.

• Fredericksburg Texas

• Grapenvine Convention & Visitors Bureau.

• Los Angeles Tourism & Convention Board.

• Macerich Shopping Centers & Fashion Outlets.

• Maverick Helicopters.

• Philadelphia Convention & Visitors Bureau.

• Visit Salt Lake.

• Travel Santa Ana.

• Visit Austin

• Visit El Paso.

• Visit Galveston.

• Visit Houston.

• Visit Las Vegas.

• Visit Pasadena.

• Visit St. Pete-Clearwater.

• Visit Tampa Bay.

• Visit Utah.

En números

Lisa Tejeda, Senior Director Global Trade Development Latin America, mostró el crecimiento de visitantes mexicanos a EE.UU. lo que lo colocó por encima de Canadá, Reino Unido, India, Japón, Brasil, Alemania, Francia, Corea del Sur y China.

En llegadas acumuladas de enero a octubre de 2025, México se convirtió en el mayor mercado emisor con 14.9 millones de llegadas.

Se registró una capacidad y conectividad récord de asientos sin escalas desde México con 25.3 millones, en 36 puertos de origen y 58 destinos de Estados Unidos.

United Airlines y Aeroméxico, como grandes aliados, dieron a conocer su oferta, algunas novedades y opciones de entretenimiento.