¿Sabías que… Montenegro, es la joya oculta del Adriático?

Mientras Croacia y Grecia acaparan la mayor parte de la atención del Adriático, Montenegro está construyendo silenciosamente una experiencia de viaje radicalmente distinta: más auténtica y que invita a explorar.

Podríamos decir que se trata de un gran pequeño, que ha ido construyendo una reputación que ha incrementado sus cifras turísticas, que ha seducido a grandes marcas hoteleras que pronto abrirán, en conjunto con eventos y lugares excepcionales, los que han provocado el estallido de visitantes en este año.

En pleno auge

Fue incluido entre los mejores lugares para viajar en 2026 por BBC Travel. Tan sólo en el pasado mes de julio se registraron 623,104 llegadas de turistas, lo que representó un aumento interanual del 11.26 %, mientras que las pernoctaciones alcanzaron 3,714,441, es decir, un incremento interanual del 10.13 %. En el lapso de ocho meses ha recibido a 2.2 millones de turistas, superando los niveles de 2019, según datos oficiales del gobierno de Montenegro.

Capítulos que podrás vivir

Posee una combinación imbatible de paisajes dramáticos, infraestructura de lujo en desarrollo y riqueza cultural genuina. Esta guía sintetiza sus principales atractivos que seguramente acabarán por seducirte al tiempo que creas historias memorables:

1. Escenarios impresionantes: La bahía de Kotor es uno de sus paisajes cautivantes frente al Adriático. Murallas medievales serpentean por las laderas escarpadas, mientras palacios e iglesias de piedra salpican el paisaje. La UNESCO describe esta región como “una hermosa fusión donde la arquitectura humana se integra armoniosamente en un paisaje de acantilados”. La iglesia de Nuestra Señora de las Rocas en Perast y el puerto deportivo de clase mundial en Tivat completan el conjunto

2. Cultura viva: Pocos lugares permiten que el Patrimonio Inmaterial de la UNESCO forme parte tan natural de la vida cotidiana. La Armada de Boka, fundada en el año 809, aún desfila con uniformes tradicionales y armas históricas durante la fiesta de San Trifón en Kotor, realizando la danza Kolo de 12 siglos de antigüedad. Esta tradición no es un espectáculo para turistas, forma parte de su identidad.

3. Esencia natural: Sitios icónicos en la naturaleza ayudan a despojarse del estrés. El lago Skadar es famoso por sus paseos en barco y su rica avifauna. El Parque Nacional Durmitor alberga cerca de 50 picos que superan los mil 600 metros, ideal para el senderismo. Cuenta con el cañón del río Tara, el más profundo de Europa, perfecto para practicar rafting.

4. Perfil invernal: El centro de esquí Kolašin 1450 tiene aproximadamente 45 kilómetros de pistas, con una altitud máxima de 2 mil 035 metros. Una zona ideal para esquiar y apta para caminar con raquetas de nieve mientras contemplas el lago helado rodeado de montañas.

5. Alma ecológica: Su tradición vinícola supera los 2 mil 500 años. La vranac es una variedad de uva tinta emblemática, cultivada principalmente en el valle de Crmnica, alrededor del lago Skadar. Plantaže es la bodega más grande del país; su bodega Šipčanik, excavada en un antiguo túnel de la fuerza aérea, ofrece catas con cuatro a seis vinos en un entorno único. Bodegas familiares como Mašanović y Pajović poseen experiencias más íntimas, con precios que oscilan entre €15 y €30 euros por persona.

6. Gastronomía envidiable: Gracias a su ubicación en la costa, hay exquisitos frutos del mar como la dorada a la parrilla, mejillones al vino. Además, destaca por su sabroso crin rižot (risotto negro). En Njeguši podrás disfrutar de su pršut, un tipo de jamón curado; mientras que al norte del país encontrarás platos como el kačamak con papas, queso, harina de maíz y kajmak o el característico queso lisnati de Kolašin, elaborado en capas.

7. Inmersiones profundas: En las tierras altas del norte, las familias de pastores continúan trasladando sus rebaños a los pastos estivales conocidos como katuns. Una red de senderos de 310 millas conecta estos asentamientos, permitiendo a los viajeros recorrer a pie la distancia entre los katuns para alojarse en cabañas tradicionales y apoyar a los lugareños que dan quesos, cremas y miel de elaboración artesanal.

8. Hospedaje de gran nivel: Incluye marcas como One&Only Portonovi, Aman Sveti Stefan y el clúster de Porto Montenegro, Luštica Bay e Hyatt Regency Kotor Bay. Arribarán en 2027 Radisson Collection en Budva y Radisson Blu Hotel & Residences en Tivat.