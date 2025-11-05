Esto habrá en Netflix House en Filadelfia

Netflix House abrirá sus puertas el 12 de noviembre en King of Prussia, Filadelfia, como el primer espacio permanente dedicado a los fanáticos de las producciones originales de la plataforma. Con más de 100,000 pies cuadrados, este complejo ofrecerá actividades, atracciones, gastronomía y entretenimiento inspirados en los títulos más populares del catálogo. La entrada será gratuita y estará abierta al público durante todo el año.

Una experiencia inmersiva para los fans

El proyecto busca transformar las historias más queridas de la plataforma de streaming en experiencias que se puedan vivir y explorar. Los visitantes podrán tomarse fotos con personajes como la Reina Charlotte, asistir a proyecciones especiales o disfrutar de platillos y cócteles en el restaurante Netflix Bites, un espacio temático que combina gastronomía y referencias a las series más vistas.

Además de las zonas gratuitas, habrá actividades con boleto que permitirán adentrarse en mundos icónicos como Wednesday, One Piece o Stranger Things. Estas actividades incluirán juegos interactivos, realidad virtual y eventos en vivo con contenido exclusivo. Las entradas para Netflix House Filadelfia ya están disponibles, mientras que las de Dallas —que abrirá en diciembre— podrán adquirirse a partir del 18 de noviembre.

Atracciones principales

Entre las experiencias confirmadas destacan:

Wednesday : Eve of the Outcasts, una feria escolar con toques macabros inspirada en la protagonista de Wednesday Addams, donde los asistentes podrán enfrentarse a juegos, acertijos y pruebas sobrenaturales.

: Eve of the Outcasts, una feria escolar con toques macabros inspirada en la protagonista de Wednesday Addams, donde los asistentes podrán enfrentarse a juegos, acertijos y pruebas sobrenaturales. One Piece : Quest for the Devil Fruit, una aventura de acción donde los visitantes intentarán encontrar una Fruta del Diablo antes que los Sombrero de Paja, evitando a los marines en un recorrido lleno de desafíos.

: Quest for the Devil Fruit, una aventura de acción donde los visitantes intentarán encontrar una Fruta del Diablo antes que los Sombrero de Paja, evitando a los marines en un recorrido lleno de desafíos. Netflix Virtuals (VR Games) , videojuegos de realidad virtual desarrollados junto a Sandbox VR que permiten al usuario convertirse en protagonista de sus series y películas favoritas.

, videojuegos de realidad virtual desarrollados junto a Sandbox VR que permiten al usuario convertirse en protagonista de sus series y películas favoritas. Top 9 Mini-Golf , un campo interactivo de nueve hoyos, cada uno ambientado en un universo distinto de Netflix.

, un campo interactivo de nueve hoyos, cada uno ambientado en un universo distinto de Netflix. TUDUM Theater, un espacio dedicado a proyecciones, trivias, cenas con espectáculo y eventos especiales con la participación de talentos invitados.

Netflix más allá de la pantalla

Marian Lee, directora de marketing de Netflix, señaló que el objetivo de Netflix House es permitir a los seguidores “entrar en los mundos que aman y vivirlos en primera persona”.

Tras Filadelfia, la segunda sede abrirá en diciembre en Galleria Dallas, mientras que una tercera está programada para inaugurarse en 2027 en el Strip de Las Vegas.

Con este proyecto, la apuesta es llevar su universo narrativo al plano real, creando espacios donde los visitantes puedan jugar, comprar y disfrutar de las historias que han definido una generación. Esto marca el inicio de una nueva forma de conectar con el público a través del entretenimiento presencial.