LATAM renueva sus cabinas Premium Business con identidad sudamericana

LATAM Airlines renovó la experiencia de sus cabinas Premium Business, con un diseño basado en la identidad sudamericana que busca ofrecer un viaje más sofisticado, coherente y conectado con la cultura latina. La nueva propuesta comenzará a implementarse el 1 de diciembre y abarcará todos los puntos de contacto con los pasajeros, desde los aeropuertos hasta el servicio a bordo.

“Con esta nueva propuesta, queremos redefinir la hospitalidad en el aire desde una mirada latinoamericana. Buscamos que cada interacción refleje la calidez, elegancia y autenticidad de nuestra región”, comentó Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group.

El plan incluye una nueva paleta de colores —inspirada en los azules del Pacífico, los verdes de la Amazonía y los tonos cálidos del desierto y la cordillera—, junto con materiales, texturas y patrones que buscan transmitir la hospitalidad, diversidad y sofisticación de América del Sur.

«Este rediseño no solo eleva el estándar de servicio, sino que celebra lo mejor de Sudamérica con una experiencia exclusiva, personalizada y profundamente conectada con nuestra identidad», agregó.

¿Qué trae la nueva cabina Premium Business de LATAM?

La compañía aérea detalló que la renovación de sus cabinas Premium Business combina mayor comodidad, diseño y hospitalidad. Entre las novedades, LATAM introducirá nuevos protocolos enfocados en ofrecer una atención más personalizada y de alto estándar.

Además, se sumará una experiencia de café mejorada, menús de tres tiempos para almuerzo o cena y una carta de cócteles completamente actualizada. En cuanto al estilo, todos los elementos utilizados por los pasajeros fueron rediseñados para brindar una presentación más elegante, alineada con la nueva estética de la cabina.

Como parte de los cambios, el grupo aéreo incorporó nuevos amenity kits, diseñados con un enfoque sostenible y atención al detalle. Los kits incluyen productos cosméticos de Costa Brazil, una marca reconocida por inspirarse en los recursos naturales del Amazonas.

Esta reestructuración se suma a los reconocimientos internacionales de LATAM. La empresa recibió por cuarto año consecutivo el premio Five-Star Global Airline en los APEX Awards y fue elegida Mejor aerolínea de Sudamérica en los World Airline Awards de Skytrax.