Avianca conecta Monterrey y Bogotá con vuelos directos

Avianca, aerolínea colombiana con presencia en México, inició operaciones en la ruta directa Monterrey-Bogotá, con cuatro frecuencias semanales operadas en aviones Airbus A320, reforzando así su objetivo de expandir su conectividad internacional.

«Estamos muy emocionados por este primer vuelo que conectará Monterrey con Bogotá, pues cada vez más pasajeros eligen volar desde y hacia diferentes destinos en América y Europa», expresó Juan Francisco Posada, Country Officer de Avianca en México.

Con esta apertura, Monterrey se consolida como una ciudad con conexión directa a Bogotá, ofreciendo más de 1 mil 400 asientos semanales entre ambas ciudades. Esto se suma a las ocho salidas internacionales que la línea aérea ya opera en México, elevando a nueve las conexiones directas desde y hacia el país.

«En lo que va del 2025 hemos trasladado a más de 500 mil pasajeros entre México y otros sitios, y queremos potenciar aún más la conectividad, atraer más visitantes a Nuevo León y conectar mejor a México con el mundo», agregó Posada.

Avianca consolida su presencia en el mercado y el turismo

Este nuevo vuelo reafirma el compromiso de Avianca con la generación de oportunidades para negocios y turismo, así como con el fortalecimiento de su presencia en el mercado.

“La llegada de Avianca al Aeropuerto de Monterrey marca un hito en nuestra estrategia para fortalecer el hub del norte mediante la diversificación de los servicios aéreos. Esto permite atender las necesidades de los pasajeros que utilizan esta terminal como punto de partida, llegada o conexión hacia más de 60 puntos en México y el extranjero”, señaló Ricardo Dueñas, director general de Grupo OMA.

Por su parte, la secretaria de Turismo del Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal destacó la relevancia de esta nueva conexión dentro de la estrategia de conectividad aérea del estado: “Con esta ruta, NL fortalece su relación con Sudamérica, impulsa el intercambio turístico y amplía su proyección internacional rumbo al Mundial 2026”.

Con esta incorporación, Avianca fortalece su presencia y conecta a los viajeros con más de 80 destinos en América y Europa.