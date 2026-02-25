LATAM e Iberia amplían acuerdo de pasajero frecuente con nuevos beneficios para socios

Los viajeros frecuentes de LATAM e Iberia tendrán más razones para volar en 2026. A partir de este año, los programas LATAM Pass e Iberia Club ofrecerán un reconocimiento recíproco de beneficios, permitiendo que los socios disfruten de privilegios similares a los de su aerolínea habitual, sin importar en cuál operen su vuelo.

¿Qué privilegios tendrán los pasajeros de LATAM e Iberia?

Esto significa que cuando un pasajero de LATAM viaje en Iberia —y viceversa— podrá acceder a privilegios similares a los que tiene con su aerolínea habitual, según su categoría de socio. Entre estos beneficios destacan:

Prioridad en todo el viaje: Desde el check-in y embarque hasta el retiro de maletas.

Desde el check-in y embarque hasta el retiro de maletas. Confort: Acceso a salones VIP (lounges) y selección de asientos sin costo adicional.

Acceso a salones VIP (lounges) y selección de asientos sin costo adicional. Flexibilidad: Equipaje extra permitido, independientemente de la aerolínea en la que se vuele.

Equipaje extra permitido, independientemente de la aerolínea en la que se vuele. Acumulación Dual: Los socios LATAM Pass siguen sumando millas y puntos calificables en vuelos de Iberia. Y los socios de Iberia Club acumularán Avios y puntos Elite al viajar en LATAM.

Según Cristián Ortiz, CEO de LATAM Pass, este hito es parte del nuevo beneficio ‘LATAM Pass Global Experience’, que busca entregar una experiencia de viaje cada vez más completa, cómoda y exclusiva a los socios, ampliando los beneficios de LATAM Pass a quienes viajen en aerolíneas asociadas.

“Con Iberia, hoy entramos en una nueva etapa enfocada directamente en el viajero, lo que nos permitirá ofrecer una experiencia más consistente para los socios, ampliando el acceso a beneficios, servicios, acumulación de millas, puntos calificables y facilidades para volar cuando viajan entre Sudamérica y Europa. Esto va en línea con nuestro objetivo de seguir construyendo un ecosistema de lealtad que sea parte de cada momento de la vida cotidiana y es un paso relevante para seguir agregando valor a nuestros más de 53 millones de socios alrededor de todo el mundo”, señaló Ortiz.

Por su parte, Beatriz Guillén, directora de Clientes de Iberia, destacó: “Este anuncio profundiza nuestro acuerdo con LATAM y refuerza nuestro compromiso de poner al cliente en el centro de nuestra estrategia, premiando a quienes forman parte de nuestro programa de fidelización con beneficios diseñados para incrementar el valor de sus viajes entre América Latina y Europa”.

A partir del 1 de febrero de 2026, los socios recibirán además un bono extra de millas en vuelos comercializados por Iberia como codeshare y operados por LATAM Airlines, según su categoría LATAM Pass.

Para conocer los detalles de los beneficios de cada categoría, visita el siguiente sitio web: https://latampass.latam.com/es_cl/global-experience