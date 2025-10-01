LATAM Airlines: “Aerolínea Líder de Sudamérica 2025”

Los viajeros eligieron a LATAM Airlines, por décimo año consecutivo, como “Aerolínea Líder de Sudamérica 2025” (South America’s Leading Airline) en los World Travel Awards, reconocimiento que reciben con enorme satisfacción y orgullo.

Adicionalmente, la compañía aérea fue distinguida en la categoría “Mejor lounge de la región” (South America’s Leading Airline Lounge 2025), gracias a su exclusivo salón para usuarios en el aeropuerto de Santiago de Chile, el más grande de Sudamérica y uno de los más valorados por los clientes.

Se destacó la incorporación de modernas suites de Clase Ejecutiva, el lounge más amplio de Sudamérica y la integración de innovaciones tecnológicas durante el trayecto de viaje. Estas fueron algunas de las razones por las que los usuarios seleccionaron a LATAM Airlines para este galardón.

“Recibir este premio en los World Travel Awards nos llena de orgullo y confirma que estamos en el camino correcto al poner a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos. Este logro solo es posible gracias a la confianza de quienes vuelan con LATAM y al compromiso de nuestros colaboradores, que convierten cada trayecto en algo especial. Seguiremos evolucionando para brindar siempre la mejor vivencia a quienes deciden viajar con nosotros», señaló Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group.

Entre los atributos destacados por los pasajeros para preferir a LATAM como la aerolínea líder de la región están las recién estrenadas Business Suites, lanzadas en abril de este año, que cuentan con puertas individuales para garantizar mayor privacidad y comodidad. Estas cabinas, inspiradas en los paisajes brasileños y andinos, incluyen asientos full-flat, pantallas HD de 18 pulgadas y puertos de carga USB, elevando notablemente la calidad a bordo.