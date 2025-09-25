LATAM apuesta por mayor conectividad en Sudamérica con la incorporación del Embraer E195-E2

Con el objetivo de hacer más fuerte la conectividad en Sudamérica, LATAM Airlines anunció la adquisición de 74 aeronaves Embraer E195-E2, de las cuales 24 corresponden a pedidos en firme y 50 a opciones de compra. Las entregas comenzarán en la segunda mitad de 2026, inicialmente para LATAM Airlines Brasil, con la posibilidad de expandirse a otras filiales del grupo.

Esta iniciativa refuerza la estrategia de inversión continua del grupo LATAM en sus operaciones domésticas y regionales, consolidando el crecimiento sostenido y rentable alcanzado en los últimos cuatro años. La incorporación de la nueva flota busca mejorar la flexibilidad operativa en los hubs del grupo, para atender nuevos sitios y ampliar la oferta de viajes para sus pasajeros.

“Durante los últimos cuatro años, el grupo LATAM se ha enfocado en expandir su red doméstica y regional, creando la forma más completa y fluida de viajar dentro de Sudamérica. La decisión del grupo LATAM se basa en la excelente eficiencia económica y la versatilidad del Embraer E195-E2, cuya versatilidad permitirá continuar con nuestra trayectoria de crecimiento rentable al fortalecer la conectividad mediante la apertura de nuevos destinos, lo cual da a nuestros viajeros aún más posibilidades, contribuyendo a la conectividad de las comunidades e impulsando también el desarrollo económico y social.”, señaló Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group.

LATAM invierte en flota sin alterar su balance financiero

Durante la presentación de los resultados financieros correspondientes al ejercicio 2024, LATAM reiteró su compromiso con una política financiera basada en métricas de apalancamiento y liquidez. En línea con esa estrategia, esta nueva inversión en flota se ajusta a los parámetros financieros vigentes, sin implicar cambios en la estructura actual.

“Esta alianza estratégica con el grupo LATAM refleja una decisión técnica de la aerolínea para elegir la aeronave más eficiente y adecuada que complemente su flota y respalde su próxima etapa de crecimiento en Sudamérica. El E195-E2 permitirá a las filiales del grupo LATAM conectar más sitios con la capacidad adecuada, para dar un confort superior. Estamos extremadamente orgullosos de que el grupo LATAM haya tomado la mejor decisión para avanzar en la conectividad regional y construir juntos el futuro”, comentó Francisco Gomes Neto, presidente y CEO de Embraer.

Asimismo, LATAM incorporará a su flota el Embraer E195-E2, una aeronave moderna que ofrece un 30 % menos de consumo de combustible por asiento, mayor eficiencia operativa y confort gracias a su diseño avanzado.

Con esta adición, el grupo fortalece su flota de 362 aviones y reafirma su compromiso regional, tras haber incrementado su red de destinos de pasajeros en un 24 % desde 2021.