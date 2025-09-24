Air Canada anuncia nuevos vuelos y más capacidad para el verano 2026 en EE.UU.

Air Canada confirmó que ampliará su red transfronteriza en verano de 2026 con nuevos vuelos hacia Estados Unidos y un incremento de capacidad en rutas clave. Los boletos ya están disponibles en la página oficial de la aerolínea, en los centros de reservaciones y en agencias de viaje.

Nuevos destinos y conexiones

Entre las novedades, destaca la apertura de la ruta Toronto – San Antonio, Texas, que operará de mayo a octubre de 2026 con tres frecuencias semanales de ida y vuelta. Este servicio busca fortalecer la conexión entre Canadá y el sur de Estados Unidos, ofreciendo a los turistas acceso a uno de los sitios con mayor crecimiento en turismo y negocios.

Además, Air Canada anunció vuelos diarios desde Montréal hacia Cleveland y Columbus, dos ciudades estratégicas de Ohio. Estas conexiones facilitarán los viajes tanto de turismo como de negocios, con horarios diseñados para enlazar de forma eficiente con la red global de la línea aérea.

Aumento de capacidad

El plan de la compañía también incluye un aumento del 15 % en la capacidad transfronteriza para el verano 2026 en comparación con 2025. Aunque esta cifra se alinea con los niveles de 2024, la estrategia busca consolidar la oferta y dar más alternativas a los pasajeros que conectan entre Norteamérica y destinos internacionales de Air Canada.

Mark Galardo, vicepresidente Ejecutivo y director Comercial, explicó que el objetivo es reforzar la red con nuevas opciones que faciliten los viajes de los clientes en ambos lados del Atlántico y del continente.

Opciones para los viajeros

Con estas nuevas rutas, Air Canada ofrece a sus viajeros más alternativas para planear viajes de ocio y negocios. La combinación de vuelos diarios, mayor capacidad y enlaces con la red internacional refuerza el papel de la aerolínea como una de las más importantes de la región.