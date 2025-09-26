Turkish Airlines gana el “Sustainability Aviation Overall Deal of the Year”

Turkish Airlines reafirmó su posición como líder en el sector aéreo al obtener tres reconocimientos en la ceremonia Airline Economics Aviation 100 European & Sustainability Awards, celebrada en Londres el 17 de septiembre de 2025. Estos premios destacaron la capacidad de la aerolínea para innovar en esquemas de financiamiento, diversificar su red global y mantener una visión de sostenibilidad en sus operaciones.

Reconocimientos internacionales

El primero fue “European Overall Deal of the Year”, entregado por un contrato de arrendamiento financiero islámico en francos suizos para un Airbus A350, estructurado con el respaldo de Dubai Islamic Bank. Este logro refleja la habilidad de la compañía para acceder a mercados diversos y optimizar costos con estructuras que reducen riesgos cambiarios.

El segundo galardón, “European Supported Finance Deal of the Year”, se concedió por la financiación de dos Airbus A350 bajo una estructura JOLCO garantizada por Balthazar en yenes japoneses. La operación, desarrollada junto a Natixis y ORIX, confirma la relevancia de Turkish Airlines en Japón, un mercado en el que la línea aérea ha mantenido presencia constante desde 2007.

El tercero fue “Sustainability Aviation Overall Deal of the Year”, otorgado por la financiación JOLCO de dos Airbus A321neo en 2024. Esta operación, organizada por Société Générale y realizada en euros y yenes, integró criterios de sostenibilidad, alineando la estrategia financiera con el compromiso ambiental de Turkish Airlines.

Visión y estrategia financiera

El director Financiero y miembro del Comité Ejecutivo de Turkish Airlines, Murat Şeker, señaló que estos reconocimientos reflejan la dedicación del equipo y la fortaleza financiera de la compañía. Con uno de los costos de financiamiento más bajos de la industria, Turkish Airlines ha demostrado una gestión eficiente que combina innovación y crecimiento sostenible.

Desde 2009, Turkish Airlines ha recibido más de 30 premios internacionales de financiamiento aeronáutico por un monto cercano a los $16 mil millones de dólares, que son de organismos como Global Transport Finance o Airfinance Journal respaldan una estrategia creativa que la posiciona como referente mundial en este ámbito.

Con estos logros, la aerolínea nacional de Turquía no solo refuerza su prestigio, sino que también proyecta un futuro en el que sostenibilidad y rentabilidad avanzan de la mano.