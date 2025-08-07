Grupo LATAM Airlines invierte más de $100 millones de dólares en su clase Premium Comfort

LATAM Airlines lanza su nueva cabina Premium Comfort, para sus vuelos internacionales de largo alcance. Con una inversión de más de $100 millones de dólares y con el compromiso de innovación en el diseño y la satisfacción de sus clientes, combina confort, servicio y tecnología.

“Premium Comfort refleja la profunda comprensión de las necesidades cambiantes de nuestros clientes y la apuesta por ofrecer más opciones para que cada pasajero pueda viajar como quiera. Es un producto que combina comodidad, espacio y servicio de alto nivel con un valor excepcional, pero también es una declaración de cómo imaginamos el futuro de volar desde Sudamérica hacia el mundo: un viaje donde la privacidad, el diseño y la calidez de nuestra región se unen para crear una experiencia única”, dijo Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group.

Esta zona se localiza entre las cabinas Premium Business y Economy, Premium Comfort brindará un nuevo espacio con asientos más amplios, mayor reclinación, mayor separación entre filas y una menor densidad de pasajeros, lo que se traducirá en un incremento significativo del confort y la privacidad a bordo.

Asimismo, Premium Comfort contará con pantallas 4K de 16 pulgadas, conectividad Bluetooth, puertos USB-C de carga rápida y tomacorrientes individuales, asegurando que los pasajeros permanezcan conectados y entretenidos durante todo el trayecto.

La nueva cabina estará disponible inicialmente en rutas seleccionadas de largo alcance, comenzando con la flota Boeing 787 a partir del 2027. Los detalles específicos sobre rutas y reservas se anunciarán próximamente en latam.com