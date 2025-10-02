Travel Shop y The Egyptian Tourism Authority (Visit Egypt): nueva y gran alianza comercial

Travel Shop siempre a la vanguardia en productos y servicios, muestra su orgullo y satisfacción al anunciar su alianza estratégica con The Egyptian Tourism Authority (Visit Egypt), sí, el país de la civilización milenaria. Esta operadora se caracteriza por ofrecer tendencias que obedecen a las cambiantes preferencias de los trotamundos e incluso a los avances tecnológicos.

De esta forma han logrado dar viajes con un enfoque personalizado, con inmersiones culturales, gourmet y prácticas sostenibles, ya que consideran que enriquecen sus aventuras. En pocas palabras, las motivaciones han pasado del lujo material a la satisfacción emocional y psicológica, con bienestar, desestacionalización, destinos de conexión, wellness, nostalgia, turismo silver, y mucho más.

Por ello, lograron conectar con una gran marca como Visit Egypt:

“Esta gran y nueva alianza comercial permitirá a los mexicanos vivir las experiencias y productos de Egipto que nosotros tenemos. Por ello, estamos muy felices de trabajar en conjunto con esta gran marca como lo es Egyptian Tourism Authority y su experiencia en el desarrollo de productos para el mercado mexicano”, dijo profundamente emocionado Miguel Galicia, CEO de Travel Shop.

Es así como Travel Shop arranca con esta gran alianza desde este mes de octubre 2025 hasta febrero 2026, en la que la prestigiada operadora presentará una amplia variedad de bellos programas e itinerarios hacia este país milenario, así como actividades digitales y presenciales para reforzar la fascinación por el Antiguo Egipto, conocido por sus impresionantes pirámides, su complejo sistema de escritura jeroglífica y su rica mitología, y más mucho más, que ha perdurado por más de 30 siglos y ha dejado un legado que continúa fascinando a la humanidad.

Esta unión representa una gran oportunidad para Travel Shop y Egyptian Tourism Authority, ofreciendo a las agencias de viajes nuevas oportunidades de poder explorar y tener un alto portafolio de oferta para sus viajeros.

Travel Shop siempre a la cabeza, con su campaña Tendencias 2025.