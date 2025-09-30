Viaja a Europa sin aglomeraciones

En octubre los últimos vestigios del verano se desvanecen y Europa no sólo presume de maravillosos paisajes otoñales que se tiñen de dorado y naranja, también tiene otras razones de peso para que te apresures a preparar tu próxima travesía en este mes.

Conocido a menudo como la temporada media ofrece:

Temperaturas más frescas que oscilarán entre los 22°C y 10°C dependiendo de la región. Es posible gozar de días templados, por lo que es factible realizar una gran variedad de actividades al aire libre.

Lejos han quedado las multitudes de turistas, del verano que se prolonga hasta septiembre. Así que es más sencillo visitar museos y sitios icónicos, pues las filas para los ingresos se reducen. Incluso los viajes por negocios, que son más frecuentes en el noveno mes, van en declive, de acuerdo con datos de Eurostat.

Aerolíneas y hoteles presentan tarifas más asequibles para atraer a los pasajeros en esta temporada. Incluso puedes acceder a rebajas de líneas aéreas que buscan llenar los vuelos.

También brinda la oportunidad de experiencias únicas como festivales, catas o celebraciones

4 destinos imperdibles

¿Has definido qué es una excelente apuesta visitar a Europa en octubre? Elige entre nuestras recomendaciones.

1. Malta, todavía te abrazará con cálidos días soleados con 22°C a 23°C, por lo que podrás disfrutar de la naturaleza como la famosa laguna Azul, con una belleza hipnotizante, en la isla de Comino, un paraíso del buceo y el snorkel.

Te encantará la capital, la Valeta, con más de 300 monumentos, no te pierdas la Casa Rocca Piccola, un palacio del siglo XVI que tiene salas repletas de tesoros; la Concatedral de San Juan Bautista con pinturas de Caravaggio; los Jardines de Upper Barrakka donde puedes abordar un dghajsa (taxi acuático) que te llevará a las Tres ciudades. Senglea a orillas del mar, posee el fuerte de Saint Michel que te dejará ver vistas increíbles; Vittoriosa, con una arquitectura casi intacta que te permitirá imaginar cómo vivían los caballeros hospitalarios y los nobles llegados de Castilla; Cospicua, donde entres sus calles empinadas conocerás sus bastiones y la Iglesia de la Inmaculada Concepción.

Tip: el 10 y 11 de octubre disfruta del Birgufest que inunda la ciudad con miles de velas para crear un ambiente mágico y que invita a exposiciones de música, teatro y gastronomía local en Vittoriosa.

2. Chipre, te invitará a darte un chapuzón o realizar actividades acuáticas, porque las temperaturas aún rondarán entre los 20°C y 24°C; así que anímate a gozar unas sesiones de paddleboard y windsurf o divierte en las enigmáticas playas de Pafos, que también cuenta con un maravilloso casco antiguo y ruinas alrededor. Ayia Napa, es un puerto pintoresco que te relajará en sus acogedoras tabernas, restaurantes, extensa playas y su rocoso Cabo Greco.

Ahora que si prefieres explorar, la opción es practicar senderismo en las montañas de Troodos, hasta el extraordinario Monasterio de Kikkos, conocido por sus suntuosos murales y mosaicos. Camina entre las fastuosas ruinas de Kourion y las tumbas de los Reyes.

Tip: los primeros cinco días de octubre disfruta del Festival del Vino de Limassol, que es un puente cultural a las tradiciones ancestrales que adoraban a los dioses Dionisio y Afrodita. Goza de vino, danzas tradicionales, representaciones teatrales y platillos locales.

3. Eslovenia, ofrece vistas de cuento de hadas, además de paisajes otoñales espectaculares gracias a sus zonas montañosas y rurales. Atrévete a tener un viaje en un barco Pletna hasta la isla de Bled para subir las 99 escaleras que conducen a la iglesia de la Asunción y tocar la campana de los deseos o explorar su pintoresco castillo medieval que se erige sobre una piedra de 130 metros de altura. Toma impresionantes fotos del Desfiladero Vintgar, una garganta de 1.6 km de largo, que posee majestuosas paredes empinadas, pozos de aguas profundas y la cascada de Sum.

Deleítate con las vistas doradas del bosque en el mirador de Ojstrica o en el Parque Nacional de Triglav. Detente a tomar café en las acogedoras cafeterías de Liubliana después de ver el Castillo, el Puente de los Dragones o el Parque Tivoli.

Tip: disfruta de un día de relajación en los centros wellness de Bled que continúan la rica tradición de Rikli para crear balance a través de masajes alpinos, saunas o baños kneipp, que estimulan la circulación sanguínea mediante la hidroterapia.

4. Francia, ideal en este mes para los amantes del gourmet. Una parada obligada es la Fiesta de la Vendimia o Festival del Vino Montmartre, como también se le conoce, que se celebra en los viñedos de Clos Montmartre. Disfruta de su desfile, bailes, conciertos y del ambiente que generan las catas de vinos. Recorre la Ruta del Sabor, un gran mercado al aire libre alrededor de la Basílica de Sacré-Coeur que vende quesos, embutidos, vinos franceses y otros productos regionales.

Vive una experiencia gastronómica y sensorial única en el Salón del Chocolate, que regresa a París, del 29 de octubre al 2 de noviembre, para sumergirte en clases magistrales de pasteleros de renombre mundial, talleres de pastelería para niños y espectáculos musicales con disfraces hechos de chocolate, con 500 participantes de todo el mundo.

Tip: si te gusta el arte no te pierdas de Art Basel Paris, del 24 al 26 de octubre en el Grand Palais o la Moderne Art Fair del 23 al 26 de octubre en la Plaza de la Concordia.

¿Qué destino te sedujo para empezar a planear tu viaje?