Las 10 mejores aerolíneas con recompensas

Los programas de fidelización ya no se miden solo en puntos, sino en la capacidad de retener e incentivar a gastar más a sus miembros. Este es un panorama de lo que ha ocurrido en 2026 en este sector:

Los miembros de ALL Accor se alojan el doble de veces, gastan 10 % más por noche y tienen 3.5 veces más probabilidades de regresar.

En IHG, 66 % de las habitaciones ocupadas a nivel mundial se reservan a través de miembros que usan sus recompensas.

La conquista

La batalla por entusiasmar a los más jóvenes es la siguiente frontera, de acuerdo con Caribbean News Digital. Aunque 82 % de los encuestados está inscrito en algún plan de lealtad de aerolíneas, solo 65 % de la generación Z y 70 % de los millennials participa, frente a 89 % de los baby boomers.

A pesar del escenario, continúan su expansión generando como recompensas conciertos, experiencias culturales hasta cruceros.

Puntos que se elevan sobre las alturas

Probablemente, habrá nuevos escenarios al respecto próximamente, mientras tanto point.me analizó 33 programas globales y 250 millones de tarifas canjeables para obtener un ranking de los mejores en líneas aéreas. Evaluó factores como: acumulación, tasas de canje, red de socios, experiencia de reserva, disponibilidad de asientos, bloqueos temporales, servicio al cliente y flexibilidad en cambios.

Los resultados

Flying Blue de Air France-KLM

Se ratificó como el número uno a nivel mundial por tercer año consecutivo. Benjamin Lipsey, vicepresidente sénior de Fidelización de la empresa, destacó que se extiende la presencia del grupo más allá de la aeronave, sirviendo como la principal herramienta de retención de clientes.

United MileagePlus

Obtuvo el segundo lugar global al registrar las calificaciones más altas en vivencia de redención y soporte al cliente.

Air Canada Aeroplan

Se ubicó en el tercer puesto mundial por su consistencia en alianzas.

Después del podio principal se unieron al cuadro de honor:

4- Alaska Airlines y Hawaiian Airlines con Atmos Rewards

5- American Airlines AAdvantage

6- Qatar Airways Privilege Club

7- JetBlue TrueBlue

8- British Airways Club

9- Virgin Atlantic Flying Club

10- Cathay Pacific Asia Miles

Ganadores por región

En América: United MileagePlus y Aeroplan dominan la escena.

En Europa: Flying Blue y British Airways Club ocupan los dos primeros lugares.

Asia y Oceanía: Cathay Pacific Asia Miles se ubica como líder, con Japan Airlines Mileage Bank y Singapore Airlines KrisFlyer empatados en segundo lugar.

Oriente Medio: Qatar Airways Privilege Club supera a Emirates Skywards.

La tarjeta, una llave

La tendencia más relevante del informe apunta a la tarjeta de crédito como nuevo eje de la fidelización. Las aerolíneas reservan cada vez más sus mejores tarifas y disponibilidad de premios para titulares de su tarjeta. American Express pagó a Delta $8 mil 200 millones de dólares en un año, según Delta.com.

United reserva gran parte de su disponibilidad Polaris con tarifa reducida para titulares de tarjetas y niveles altos, Delta aplica 15 % de descuento en canjes a titulares premium y JetBlue reembolsa entre 10 % y 15 %.