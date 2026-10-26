Turkish Airlines celebra 75 años de volar a Egipto

Así es, Turkish Airlines se siente orgulloso de esta magna celebración, 75 aniversario de ir a El Cairo, una conexión histórica que ha acompañado la evolución de Egipto hasta convertirse en uno de los principales destinos culturales y turísticos del mundo. Desde las Pirámides de Guiza y los templos de Lúxor hasta las nuevas vivencias que están transformando la manera de recorrer el país, que reúne hoy su legado milenario con una oferta turística en constante evolución.

La famosa aerolínea turca, recuerda realizó sus primeros vuelos en 1951 a esa ciudad, marcando el inicio de una relación que se ha fortalecido a lo largo de las décadas, a la par de la expansión de la red internacional de la línea aérea y de la evolución de la industria turística egipcia. Mientras incorpora nuevas experiencias a sus atracciones más emblemáticas, esta conexión histórica representa una invitación renovada a descubrir un lugar que continúa sorprendiendo a viajeros de todo el mundo.

El Cairo: una puerta entre el pasado y el presente

En efecto, la capital de Egipto se encuentra en el centro de esta nueva etapa. La apertura del Gran Museo Egipcio marca una nueva era en la manera de acercarse al patrimonio, al reunir historia, arquitectura y tecnología a tan solo unos kilómetros de las Pirámides de Guiza. Este nuevo referente se complementa con una renovada oferta hotelera y una creciente variedad de actividades culturales y gastronómicas, que abren nuevas posibilidades tanto para quienes visitan la ciudad por primera vez como para quienes desean redescubrirla.

Lúxor y Alejandría: dos formas de viajar a través de la historia

Más allá de la capital, un recorrido por Egipto permite ver facetas completamente distintas. Al sur, Lúxor alberga algunos de los mayores tesoros del antiguo Egipto, desde los templos de Lúxor y Karnak hasta el Valle de los Reyes, mientras que los recorridos por el Nilo dan una perspectiva diferente de sus paisajes y su patrimonio. Al norte, Alejandría presenta un contraste fascinante, definido por su identidad mediterránea, su extensa costa y un legado cultural forjado a lo largo de siglos de historia.

El mar Rojo: otra faceta de Egipto

El ritmo cambia a orillas del mar Rojo, donde la atmósfera desértica se encuentran con aguas cristalinas y algunos de los ecosistemas marinos más extraordinarios de la región. Sharm el-Sheij combina playas y arrecifes de coral con actividades de buceo, snorkel y excursiones por el desierto; mientras que Hurgada, con su extensa costa, posee una amplia variedad de resorts, actividades acuáticas y recorridos a islas cercanas.

Indudablemente los mexicanos aman visitar Egipto por la diversidad en un solo viaje.

¿Cómo volar desde Mexico a Egipto?

Con salidas desde Ciudad de México (MEX) y Cancún (CUN) hacia su hub en Estambul (IST), Turkish Airlines ofrece conexiones a El Cairo (CAI) y otros puntos de Egipto, permitiendo combinar patrimonio milenario, escenarios naturales y experiencias junto al mar, mientras se descubren las múltiples facetas.