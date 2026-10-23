¿La edad de un avión importa al reservar?

Se te había ocurrido que los viajeros están dispuestos a pagar más por un boleto de avión de una flota más moderna. Descubre este y otros datos interesantes sobre qué perciben ante ese escenario.

Aunque, la antigüedad de un avión no aparece en la pantalla de reserva, si influye en la decisión. Recordemos que hoy en día los usuarios exigen total transparencia. Veamos cómo este factor se puede convertir en una ventaja competitiva.

Upgraded Points, se dio a la tarea de analizar las flotas de las nueve aerolíneas más grandes de Estados Unidos y encuestó a mil 010 pasajeros. El resultado fue contundente:

El 57 % se preocupa por la antigüedad del aparato.

El 63 % cambiaría su reserva entre dos vuelos similares si uno ofrece un avión más nuevo.

Mientras que el 71 % quiere que esa información aparezca durante el proceso de reserva.

La brecha entre querer y hacer

El 91 % nunca ha consultado la edad de su avión. No por falta de interés, sino por falta de conocimiento. La mayoría no sabe dónde encontrar el dato.

El 64 % pagaría un costo adicional por un avión más reciente. Estarían dispuestos a desembolsar entre $26 y $50 dólares, por volar en flotas renovadas.

La seguridad es la principal asociación. El 78.8 % la menciona al pensar en aviones antiguos, muy por encima de la comodidad con un 50 %, el Wi-Fi y los enchufes con un 33 %, y la limpieza con un 28.5 %.

La antigüedad no equivale a inseguridad. Las aerolíneas estadounidenses cumplen con requisitos federales de inspección y revisión de registros. Pero la percepción ya ha penetrado en la conciencia de quien viaja.

El reto

Ryan Smith, director de Noticias de Upgraded Points, señala que el precio, los horarios y la comodidad de los asientos suelen dominar la decisión de compra, mientras que la antigüedad rara vez se comunica. Sin embargo, los resultados del análisis señalan se valora la modernidad, y sabe que tiene un precio. Para las líneas aéreas, supone una oportunidad de segmentación. Para los agentes de viajes, una pregunta más que hacer al cliente al momento de empezar a planear.