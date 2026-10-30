Puerta del Futuro en Frankfurt: así funciona la nueva zona de embarque de Lufthansa

La Puerta del Futuro abrió en la puerta A16 de la Terminal 1 del Aeropuerto de Frankfurt con un objetivo: probar una nueva forma de esperar y abordar un vuelo. Lufthansa y Fraport rediseñaron este espacio para ofrecer información en tiempo real, asistencia móvil y áreas que permiten trabajar o descansar antes de la salida.

El proyecto no funciona únicamente como una sala renovada. También sirve como laboratorio operativo para identificar qué servicios pueden extenderse a otras puertas del aeropuerto.

Francesco Sciortino, miembro del Consejo de Administración de Lufthansa Airlines y director del Centro de Operaciones de Frankfurt, y Dietmar Focke, director de Operaciones de Fraport, inauguraron el concepto.

¿Qué es la Puerta del Futuro?

Es una zona de embarque que sustituye varios elementos de las salas convencionales por mobiliario estilo salón, módulos de trabajo y personal con dispositivos móviles.

Uno de sus componentes principales son las pantallas panorámicas de 360 º. Ahí aparecen la hora de salida, el estado del embarque, información sobre equipaje de mano y avisos sobre posibles cambios de puerta.

Los pasajeros también encuentran códigos QR que enlazan con servicios digitales de autoservicio y con la aplicación de Lufthansa. El propósito es reunir en un mismo punto la información necesaria para el viaje y reducir las consultas en mostradores.

Personal móvil para resolver dudas antes del vuelo

El personal circula por el área y se acerca a los viajeros para responder preguntas o resolver solicitudes. Los asistentes llevan tabletas que les dan acceso a sistemas de embarque desde una sola interfaz.

Este modelo permite gestionar cambios de reserva, selección de asientos, ascensos de categoría y otros trámites sin que el pasajero tenga que abandonar su lugar.

Los trabajadores también pueden emitir anuncios automáticos desde el dispositivo, una función que busca agilizar la comunicación durante el proceso de abordaje.

Espacios para trabajar y descansar

El diseño de la Puerta del Futuro incluye cubículos de trabajo con mayor privacidad, sofás y distintas áreas de espera.

La propuesta busca que el espacio se parezca más a un salón que a una sala con filas de asientos. Los viajeros pueden usar los módulos para revisar documentos, conectarse a una reunión o pasar el tiempo antes del vuelo.

También se incorporaron obras de arte y mobiliario distribuido para separar las zonas de trabajo, descanso y atención.

Lufthansa y Fraport evaluarán el modelo

La puerta A16 funciona como una prueba para Lufthansa y Fraport. Ambas compañías observarán qué servicios reciben mejor respuesta y cuáles pueden aplicarse en otras áreas del Aeropuerto de Frankfurt.

Dietmar Focke explicó que el proyecto desea mayor comodidad, procesos más claros y una mejor posición para Frankfurt como centro de conexión aérea.

Por su parte, Sciortino señaló que la experiencia del pasajero también debe mejorar en tierra y no solo durante el vuelo.

La prueba llega después de un verano en el que Frankfurt registró sus mejores índices de puntualidad desde 2016.