Lánzate al Festival Internacional de Luces (Filux) en Paseo de la Reforma, ¿cuándo termina?

El Festival Internacional de Luces (Filux) regresó a Paseo de la Reforma para llenar la Ciudad de México de color, arte y energía. Este año, el evento se une a las celebraciones del Día de Muertos 2025, convirtiendo una de las avenidas más emblemáticas del país en un espectáculo nocturno lleno de figuras iluminadas, esculturas monumentales y pasajes visuales que rinden homenaje a la tradición mexicana.

Desde los primeros días de octubre, Reforma se transformó con flores de cempasúchil, cráneos gigantes, esqueletos brillantes y un par de túneles luminosos que se han convertido en los favoritos para las fotografías. Entre las piezas más llamativas destaca la catrina monumental del artista Gustavo Ríos, una obra de 9.5 metros de altura decorada con 150 mil luces LED, que se ha convertido en uno de los símbolos visuales del Filux.

Festival Internacional de Luces

El recorrido incluye también 14 instalaciones oficiales del Festival Internacional de Luces (Filux). Los visitantes pueden apreciar obras inspiradas en figuras icónicas de la cultura mexicana, como Coatlicue, una luna flotante que parece suspenderse sobre el cielo capitalino, y un ajolote de colores que representa la biodiversidad del país. Cada pieza combina tecnología, arte y creatividad, invitando al público a descubrir la ciudad desde una nueva perspectiva.

Las esculturas se encienden a partir de las 19:00 horas, y aunque aún no se ha confirmado la fecha en que retirarán las figuras de Día de Muertos, el Filux permanecerá hasta el 29 de octubre. La experiencia es gratuita y abierta al público, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Además del festival luminoso, Paseo de la Reforma alberga las obras del Desfile de Alebrijes Monumentales 2025, otro atractivo que complementa el ambiente festivo de la temporada. En las próximas semanas, la avenida será también escenario del Gran Desfile de Día de Muertos, la Mega Procesión de las Catrinas y el Paseo Nocturno de Día de Muertos, convirtiéndose en el epicentro cultural de la capital.

Si visitas la Ciudad de México este octubre, no pierdas la oportunidad de recorrer Reforma iluminada por el Filux. Entre luces, arte y tradiciones, el festival ofrece una experiencia que une lo moderno con lo ancestral en un entorno vibrante que celebra la identidad mexicana.