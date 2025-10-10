Lánzate a Tlalmanalli 2025, el festival de Día de Muertos de Jardines de México

El Tlalmanalli 2025, festival de Día de Muertos en Jardines de México, regresa con una propuesta llena de tradición, arte y naturaleza. Bajo el lema “Entre flores nos despiden y entre ellas nos reciben”, este evento busca rendir homenaje a quienes ya partieron, a través de flores, talleres, espectáculos y gastronomía.

Ubicado en Morelos, Jardines de México es reconocido como el jardín floral más grande del mundo, avalado por los Récord Guinness, y se ha convertido en uno de los escenarios más especiales para celebrar las tradiciones mexicanas.

Flores, leyendas y actividades para toda la familia

El festival Tlalmanalli 2025 transformará los espacios verdes de Jardines de México con miles de flores, especialmente de cempasúchil, símbolo del Día de Muertos. Entre los atractivos más destacados se encuentra una catrina monumental de 10 metros de altura, creada con alrededor de 3 mil macetas de esta flor tradicional.

Uno de los momentos más esperados será la recreación teatral de la leyenda de La Llorona, que se presentará sobre uno de los lagos del recinto. Además, los visitantes podrán participar en talleres interactivos para elaborar coronas de flores, pan de muerto o manualidades con cempasúchil.

Los niños también tendrán su espacio con actividades especiales como la pedida de calaverita y talleres creativos. Para complementar la experiencia, habrá carritos gastronómicos con platillos típicos de la temporada: calabaza en tacha, mole, pan de muerto y otras delicias mexicanas.

Quienes asistan disfrazados podrán participar en los concursos de catrinas, catrines y mascotas, donde se entregarán premios a los atuendos más creativos.

Fechas, horarios y precios

El festival Tlalmanalli 2025 se celebrará el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, con actividades de 9:30 a.m. a 8:00 p.m..

Los boletos tienen un costo de $315 para adultos y $135 para niños si se adquieren antes del 31 de octubre. Durante los días del evento, el precio será de $350 y $150, respectivamente. El acceso para mascotas tiene un costo de $80, aunque los niños de 3 a 12 años y los perros disfrazados entran gratis.

Otras experiencias en Jardines de México

Durante esta temporada también se presenta el Jardín del Terror, un recorrido nocturno con cuatro zonas temáticas: Masacre, Prisión Claustrofóbica, Bosque Embrujado y Twisted Circus. Estará disponible los viernes y sábados del 24 de octubre al 8 de noviembre.

El paquete combinado, que incluye la entrada general y el acceso al Jardín del Terror, cuesta $500 para niños y $600 para adultos.

Jardines de México se ubica en el kilómetro 129 de la autopista México-Acapulco, cerca de Tequesquitengo, Morelos. Si buscas una experiencia donde la naturaleza se combine con la tradición del Día de Muertos, Tlalmanalli 2025 es una cita que no puedes perderte.