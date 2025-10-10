Esta es la fecha y actividades del 7mo. Festival del Día de Muertos en Guanajuato 2025

El Festival del Día de Muertos en Guanajuato celebrará su séptima edición del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2025, consolidándose como uno de los eventos más representativos de la temporada. Esta fiesta, llena de historia, arte y tradición, reafirma la identidad cultural del estado y fortalece su papel como destino turístico de relevancia internacional.

Cada año, Guanajuato Capital se transforma en un escenario que mezcla lo ancestral con lo contemporáneo. Las calles, túneles y plazas se llenan de color, música y arte, mientras los visitantes recorren espacios que honran la memoria de quienes ya partieron. Para 2025, el estado invitado será San Luis Potosí, junto con Real de Catorce y Catemaco como ciudades invitadas, además de China como país invitado, un gesto que refuerza el carácter intercultural del evento.

Actividades principales del festival

El corazón del festival será nuevamente la Calle Subterránea, conocida como el Túnel de Tradición, donde los visitantes podrán disfrutar de un recorrido sensorial con luces, aromas y sonidos inspirados en el Mictlán. Este año se incluirá una ofrenda monumental dedicada a José Alfredo Jiménez, en colaboración con Dolores Hidalgo.

Entre las actividades más destacadas se encuentran:

Procesión de los Angelitos , un homenaje a la memoria de los niños fallecidos.

, un homenaje a la memoria de los niños fallecidos. Desfile de Calaveras y Catrinas , con comparsas y música por las calles del Centro Histórico.

, con comparsas y música por las calles del Centro Histórico. Tapete de la Muerte , una obra efímera de arte colectivo.

, una obra efímera de arte colectivo. Retorno al Mictlán, un recorrido escénico inspirado en la cosmovisión mexicana y las tradiciones guanajuatenses.

El festival contará con una inversión de 7 millones de pesos y se estima una derrama económica de 291 millones, además de una ocupación hotelera del 100 % y una asistencia de casi 200 mil personas.

La ciudad tiene una magia especial durante esta temporada. La mezcla de su arquitectura colonial, sus leyendas y su espíritu festivo convierte esta celebración en una experiencia que va más allá del entretenimiento. El Festival del Día de Muertos en Guanajuato 2025 invita a todos a recordar, celebrar y conectar con una de las tradiciones más emblemáticas de México, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.