Juliá Tours te invita a descubrir la Amazonia peruana

Es una de las zonas más impactantes del mundo, con un bosque profundo, denso y bello, además de ser una de las áreas con mayor biodiversidad y endemismos del planeta, cubriendo más del 60 % del territorio peruano. Se divide en dos regiones naturales: selva alta y selva baja. Y es un placer poder visitarla a través de los servicios de excelencia que ofrece Juliá Tours.

Por ello, Lilia Álvaro, directora general y Édgar Chávez, director comercial de Juliá Tours México, convocaron a un selecto grupo de agencias de viajes a una deliciosa cena con exquisitos platillos del Perú, para hablar de este producto.

Acompañados desde luego de Renzo Benavente, especialista en Turismo, PromPerú en México, así como de Lupita Gómez, directora general de BG Representaciones.

“Les voy a hablar de un producto maravilloso que estamos trabajando en conjunto con Juliá Tours, es rico en diversidad y naturaleza, es adentrarnos en el corazón del Río Amazonas, puntualmente en la región de Iquitos”, dijo Renzo Bonavente.

Comentó que este viaje te transporta a una de las regiones más enigmáticas del mundo, “Hay que considerar que la Amazonia posee dos estaciones, que tiene que ver con la diferencia de agua en los ríos, la temporada de lluvias y la temporada seca. Pero se puede visitar los 365 días del año. El recorrido se inicia en la capital de Loreto, Iquitos, puerta de entrada a esta maravillosa selva. Sólo se puede llegar vía fluvial o aérea, no está conectada con ninguna carretera. Es realmente una ciudad única en el mundo”.

Por su parte, Lupita Gómez, primeramente agradeció a Juliá Tours por invitarla a esta promoción, luego dijo ser una enamorada del Perú, uno de sus países favoritos.

Cedió la palabra a Ivette, gerente de Cuenta, de BG Representaciones, quién habló de uno de sus productos más increíbles, el majestuoso Delfin I Amazon Cruises, un crucero de lujo que hace posible una experiencia diferente a través de increíbles itinerarios que permiten vivir memorias inolvidables a bordo con diferentes actividades referentes a la Amazonia y cultura peruana, y con delicias culinarias, donde el lujo y confort que hacen presente durante todo el viaje por el río Amazonas.

“Sí, salimos de Iquitos en el norte de la jungla peruana y después de 1.5 horas de vuelo desde Lima, se encargarán de llevarte a un puerto privado en Nauta donde la aventura empezará”, dijo ante exclusivos tour operadores.

Informando de los diferentes y únicos recorridos que operan a través del río Amazonas, una de las tantas maravillas que Perú tiene para ofrecer.

Las actividades fuera del barco también son inigualables como desayunos al alba, baños de lodo, trayectos en lancha por la jungla o caminatas si la temporada de agua lo deja.

Y desde luego para viajar al Perú, nada cómo el servicio de LATAM Airlines, quien estaba representada por Moisés Patiño.

Édgar Chávez, exhortó a sus invitados a vender este maravilloso producto, el cual se encuentra ya disponible en Juliá Tours México con diferentes modalidades.

