NAO Travel Collection y Bonjour Québec muestran novedades

La temporada invernal en Quebec se presentó en México con una agenda completa de novedades compartidas por NAO Travel Collection y Bonjour Québec. Jorge Cabrera, representante de la provincia en nuestro país, expuso atractivos y rutas ideales para el viajero mexicano que busca naturaleza, nieve, cultura y bienestar en un mismo destino.

Se posiciona como una de las más diversas de Canadá, con regiones que se adaptan a todo tipo de viaje: aventura, gastronomía, ciudades cosmopolitas, pueblos alpinos y escapadas de relajación. La conectividad aérea desde Ciudad de México, Cancún y Guadalajara tiene rutas accesibles.

Montreal: cultura, luz y experiencias urbanas

Montreal destaca porque mezcla actividades al experior con propuestas culturales. El Viejo Montreal permanece como uno de los barrios más visitados gracias a sus calles adoquinadas, la gran rueda de observación y espacios gastronómicos.

Aura, dentro de la Basílica de Notre Dame, fue mencionada por su espectáculo de luz y sonido. Durante el invierno, también celebra festivales como Montréal en Lumière y eventos electrónicos al aire libre donde la nieve forma parte del ambiente.

El Mont-Royal, ubicado en el corazón de la ciudad, permite practicar deportes de nieve sin salir del entorno urbano: tubing, esquí de fondo y raquetas forman parte de la oferta.

Laurentidas: nieve, bosques y montaña

La región de Laurentidas continúa como una de las favoritas del invierno canadiense. Mont-Tremblant se presenta como el resort ideal para esquiar, aprender desde cero o disfrutar su villa peatonal con ambiente alpino. Saint-Sauveur tiene esquí nocturno y opciones gastronómicas para extender el viaje.

A poca distancia, trineos de perros, motos de nieve, tirolesas y senderos con raquetas se integran a itinerarios de aventura. Destaca también el mirador Sentier des Cimes, un paseo panorámico que da vistas de 360º.

Spas nórdicos: bienestar en plena naturaleza

El concepto de spa nórdico, uno de los más buscados por los viajeros mexicanos, se ha vuelto un sello de Quebec. Lugares como Nordik Spa-Nature ofrece circuitos termales en exteriores, con vapor, agua fría y jacuzzis frente al río San Lorenzo. Estas experiencias forman parte de la tendencia global de wellness invernal.

Quebec City y sus imprescindibles

Aparece como el ícono cultural de la provincia. Su centro histórico, Patrimonio Mundial por la UNESCO, recibe a los visitantes con arquitectura europea, calles iluminadas y mercados de temporada. El Château Frontenac, considerado el hotel más fotografiado del mundo, continúa como referencia visual del destino.

Muy cerca, las cascadas Montmorency superan en altura a las cataratas del Niágara y permiten vistas privilegiadas desde su puente suspendido. Algo destacado es el Hotel de Hielo, una estructura efímera construida cada invierno con esculturas, habitaciones temáticas y un bar completamente helado.

Parques, fauna y encuentros con la naturaleza

El Parc Omega, a pocos minutos de Montebello, sorprende por su recorrido vehicular entre fauna canadiense: alces, bisontes, lobos y ciervos forman parte de la visita. En invierno, el parque integra actividades como patinaje, trineos y hospedajes boutique frente a los hábitats naturales.

En regiones como Saguenay–Lac-Saint-Jean, el invierno se vive con motos de nieve, cabañas de aventura y paisajes cubiertos de blanco. El Valle de los Fantasmas, con árboles petrificados por la nieve, fue uno de los puntos más fotogénicos mencionados por Bonjour Québec.

Un destino completo para el mercado mexicano

NAO Travel Collection resaltó la importancia de contar con producto actualizado y propuestas que respondan al creciente interés del viajero mexicano por esta provincia canadiense, que posee rutas para familias, parejas, amantes del esquí, foodies y viajeros que buscan naturaleza sin alejarse demasiado de grandes ciudades.

Como una de las promociones para agentes de viajes, darán $500 pesos en NAO Club por reserva, hasta el 31 de enero de 2026, informó Patsy Flores, de producto y marketing.

Con nuevas campañas, conectividad reforzada y más experiencias en nieve, cultura y bienestar, Quebec se posiciona como uno de los destinos canadienses más atractivos para 2025 y 2026.