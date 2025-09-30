Juliá Tours te invita a descubrir Tailandia y Dubái

Tailandia y Dubái no solo se destacan por su riqueza cultural, sino también por tener una variedad de actividades únicas que no querrás perderte. Juliá Tours, junto a Asian Spirit, te invitan a conocer estos fascinantes destinos con paquetes completos que incluyen visitas a lugares icónicos: desde parques nacionales, playas, museos y safaris, hasta parques de diversiones y experiencias inmersivas para todos los gustos.

¿Qué ofrece Dubái?

Óscar Isgleas, representante del destino, compartió todo lo que los Emiratos Árabes Unidos ofrecen a los turistas, destacando la metrópoli árabe por su diversidad de cosas para disfrutar en familia o con amigos.

Entre los atractivos, se encuentra el Museo del Futuro, que propone un viaje hacia las próximas décadas, y el emocionante Sky Views, donde los más aventureros pueden experimentar una caída desde las alturas.

Para los más pequeños, la ciudad emiratí cuenta con la experiencia sensorial de AYA Universe, un mundo envolvente, y el parque de diversiones Motiongate, con personajes de DreamWorks, Columbia Pictures y Lionsgate.

Si deseas conectarte con la naturaleza, no puedes perderte el Miracle Garden, el jardín de flores naturales más grande del mundo, galardonado con un récord Guinness. Otra visita recomendada es el Dubai Creek, canal de agua salada rodeado de mercados y edificios históricos, ideal para un paseo en bote.

También es posible aprender sobre la cultura local en el Centro Sheikh Mohammed, con clases básicas de árabe, tours por sitios históricos y visitas guiadas a mezquitas. Para los amantes de la aventura, este sitio del Golfo tiene actividades al aire libre como ciclismo de montaña, kayak, buceo y deportes acuáticos.

Edgar Chávez, Nicolás Oliver, Oscar Isgleas y Alejandro Torres Frianceli Kaiper, Andrea Villanueva y Erika Barrera Edgar Chávez, Oscar Isgleas y Alejandro Torres Laura Garfias, Mónica Márquez y Francieli Kaiper Janet Hernández y Brenda Schiavon Edgar Chávez y Óscar Isgleas Leli Loyo y Óscar Isgleas Pamela Juárez, Ericka Bautista y Adriana Pérez

Tailandia: cultura y naturaleza que enamoran

Nicolás Oliver, director de Contratación de Producto, compartió la magia de Tailandia, un país con paisajes asombrosos, una gastronomía vibrante y tradiciones que conviven con lo moderno.

Uno de los principales atractivos de este lugar es su accesibilidad. Entre los sitios imperdibles se encuentran templos emblemáticos como el Buda de Oro Macizo (Wat Traimit), el Gran Palacio y Wat Phra Kaew.

También se recomienda visitar el mercado flotante y el mercado del tren, donde se pueden encontrar frutas, verduras, mariscos, artesanías y deliciosa comida callejera.

Otras experiencias inolvidables incluyen una cena en crucero y la visita al Parque Nacional Kui Buri, ideal para el avistamiento de elefantes asiáticos y gaures salvajes. Por su parte, el Parque Nacional Khao Sok alberga una selva tropical prístina, el impresionante lago Cheow Lan con formaciones kársticas, cabañas flotantes, cuevas, cascadas y una biodiversidad única, incluyendo elefantes salvajes y gibones. Ya sea que busques aventura, naturaleza o cultura, Dubái y Tailandia tienen algo para cada tipo de viajero.