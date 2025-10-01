Kissimmee, Florida: Un destino familiar que lo tiene todo

Ubicada en el corazón de Florida Central, Kissimmee se consolida como un lugar ideal para las familias mexicanas que buscan vivir experiencias inolvidables en su próximo viaje a Estados Unidos.

Conocida como ‘la capital de los cocodrilos’, esta vibrante ciudad cuenta con una amplia gama de actividades para todos los gustos y edades: parques temáticos de renombre mundial, aventuras al aire libre, espectáculos, artes escénicas, atracciones locales, campos de golf, entretenimiento, gastronomía y compras.

«Es un destino de fácil acceso; estamos a solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO). Contamos con vuelos directos desde Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Mérida. Además, ofrecemos opciones de transporte para todo tipo de grupos, desde renta de autos y traslados privados hasta la línea ferroviaria Brightline», comentó Miguel Miranda, gerente de Cuentas en CWW México.

Durante el evento Mexico Sales Mission 2025, organizado por Experiencias Kissimmee Florida en colaboración con Aeroméxico Vacations, y desde luego organizado por CWW, empresa que en México representa Mauricio González, se presentaron las novedades al mercado mexicano, destacando su diversidad turística y excelente conectividad aérea.

En formato Breakout Sessions participaron socios estratégicos como:

Qparks

Rently Resorts

Vacation Village at Parkway

Wild Florida

GoPegasus

Kennedy Space Center

Une Homes

United Parks & Resorts

Gracias a su ubicación privilegiada, Kissimmee está a solo 10 minutos de Walt Disney World Resort y a media hora de otras atracciones como Universal Orlando Resort, SeaWorld Parks y LEGOLAND Florida Resort. Estos parques no solo garantizan diversión para toda la familia, sino también la oportunidad de adquirir productos oficiales de los personajes favoritos de los niños.

Para quienes desean disfrutar del mar, una de las playas más cercanas es Cocoa Beach, a aproximadamente 50 minutos en auto. Es ideal para una escapada de un día en un ambiente relajado con actividades como surf y paseos por el muelle. Muy cerca se encuentra Port Canaveral, uno de los principales puntos de salida de cruceros en Florida, con múltiples itinerarios por el Caribe y otros destinos.

Miguel Miranda, Alessandra Ueno, Andrea Flenik, Larissa Krzyzanowski, Ángela Espinosa, Cristina López, PJ Brown, Fabio Cardoso, Shannon Serventi, Karen Schlicht, Mauricio Gonzáles y Eduardo Peraza Mauricio Gonzáles y Miguel Miranda Antonio Santana, Abigail López y Astrid Caballo Estefany Octaviano, David Santana y Nayeli Camacho Mauricio González, María del Carmen García Ramírez, Alberto Vásquez y Adriana Ramírez Eduardo Peraza, Karen Schlicht, Mauricio Gonzáles, Cristina López y Miguel Miranda Abraham Pérez Brenda Martínez, Karla Cruz y Daniela Cano Cyntia Valencia y Rosy Steinberg Mauricio González, Cristina López, Eduardo Peraza, Karen Schlicht y Miguel Miranda

Aeroméxico facilita el acceso a Kissimmee con vuelos directos

Juan Sainz García, gerente comercial de Aeroméxico Vacations, destacó la oferta de paquetes que incluyen vuelos, hospedaje y traslados. La aerolínea posee conexiones directas desde México a ciudades clave como Miami, Tampa y Orlando, lo que facilita el acceso a la región. Con esta alianza, Kissimmee y Aeroméxico buscan atraer a más viajeros mexicanos, promoviendo una experiencia vacacional cómoda, entretenida y llena de opciones.

Por su parte, Miguel Miranda y Cristina López, gerentes de Travel Trade de Experiencias Kissimmee, detallaron algunas de las experiencias inmersivas que hay en la ciudad. Entre ellas destaca el Kennedy Space Center Visitor Complex, donde los turistas pueden explorar exhibiciones interactivas como el transbordador espacial Atlantis, simuladores de lanzamientos y el impresionante Centro Apolo Saturno V.

También es posible recorrer Old Town, un pintoresco pueblo con más de 70 tiendas, restaurantes y bares. Este lugar permite a las familias desconectarse de la rutina y gozar de espectáculos en vivo, desfiles de autos clásicos (los días sábados) y festivales de temporada, todo sin costo.

Para los amantes de la naturaleza, Kissimmee ofrece actividades al aire libre como encuentros con animales, paseos en aerodeslizadores (airboats), globos aerostáticos, pesca, tirolesas y recorridos en bicicleta.

«Tenemos muchas opciones, más allá de los parques temáticos: contamos con alternativas de compras, gastronomía y naturaleza para todos los turistas», concluyó Miguel Miranda.