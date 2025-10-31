Japón, el mejor destino de aventura en 2025

No es sorprendente, ya que cuenta con una diversidad de paisajes, tiene una estructura de primera clase, pero también es un faro de riqueza cultural combinado con bellezas naturales. ¿Sabías que Japón no sólo se ha hecho acreedor al título de Destino Líder de Turismo de Aventura de Asia 2025 de los World Travel Awards (WTA)?

Así es, en este rubro, desbancó a Indonesia. Aunque en este mismo año también fue nombrado el Destino Turístico Favorito del Mundo por los lectores de Condé Nast Traveler en la edición de 2025.

Exclusivas odiseas invernales

Si eres amante de las emociones que elevan la adrenalina, Japón te espera en el invierno para invitarte a vivir odiseas extraordinarias:

Estaciones de esquí

Hokkaidō ofrece la mayor cantidad de nieve polvo con hasta 15 metros anuales. Apuesta por un helicóptero, en vez de telesillas, para subir a las cimas de Niseko o Rusutsu. Te encantarán los panoramas que puedes observar al navegar en un rompehielos en la costa de Abashiri para ver témpanos de hielo a la deriva. En Takasu-cho puedes tomar las riendas de un trineo de perros. Mientras que en Nagano, puedes deslizarte en las pistas que fueron empleadas para las competencias olímpicas o tomar clases privadas de snowboard en la zona de Hakuba Valley. En el Parque Nacional de Joshinetsu Kogen, con montes, mesetas y cordilleras, guías expertos te conducirán por caminatas con raquetas de nieve.

Maravillosos escenarios invernales de Ginzan Onsen o Nozawa Onsen

Mientras realizas un rotenburo (baño al aire libre) en sus aguas termales. Aunque parezca increíble, la sensación del aire fresco en la cabeza mientras el cuerpo está sumergido en agua caliente es profundamente relajante. En lugares como Shibu Onsen, hay sitios públicos con aguas termales que tienen diferentes minerales que pueden ser benéficos para el cuerpo adolorido o el reumatismo.

Observa los macacos de nieve en el parque Jigokudani Yaen Koen

Los podrás fotografiar mientras toman un baño termal. Realiza una caminata en el bosque de cedros que estará cubierto de nieve y hielo.

Planea tu viaje para gozar del Festival de la nieve en Sapporo

Se efectúa en tres sedes principales: el Parque Odori, Tsudome y Susukino del 4 al 11 de febrero de 2026. Si llegas desde el 3, observarás mientras construyen las esculturas de castillos japoneses, incluso es posible disfrutar de una cerveza o cocktail en el bar de hielo en Susukino.

Japón a la alza

Se prevé que para finales de 2025 el país supere los 40 millones de turistas internacionales, según cifras de la Oficina Nacional de Turismo de Japón, lo que demuestra que es un favorito para viajes en potencial. De hecho, se estima que recibirá entre 3.3 y 3.5 millones de llegadas en octubre, cifra similar a las de los meses anteriores del año en curso, lo que elevaría el total acumulado a 39.4 y 39.6 millones para finales del citado mes. Por lo que, probablemente, supere la cantidad de visitantes proyectada al final del año.