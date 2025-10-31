Las 5 mejores playas de Perú para tus próximas vacaciones

Perú no solo ofrece ruinas incas y ciudades históricas, sino que también cuenta con una amplia diversidad natural que abarca la Amazonía, los Andes y la costa del Pacífico, donde las playas prometen deslumbrarte y permitirte disfrutar del calor tropical y paisajes espectaculares.

Ya sea que busques adentrarte en Machu Picchu o recorrer sus encantadoras ciudades, el viaje no estará completo sin conocer las increíbles maravillas de Perú, que seguro no querrás perderte.

Si planeas vacacionar por el Caribe y hacer una parada en la también conocida como la Tierra de los Incas, aquí en INVERTORUR te compartimos las cinco mejores para tus próximas vacaciones.

Punta Sal

Ubicada en Máncora, una de las ciudades costeras más reconocidas de Perú, Punta Sal combina la serenidad del paisaje con aguas cristalinas ideales para relajarte.

¡Un tip! Si la visitas entre junio y octubre, podrás observar a lo lejos a las majestuosas ballenas jorobadas con sus crías.

Las Pocitas

¿Qué tal suena una caminata al atardecer entre la tibia oleada de esta playa en Máncora? Las Pocitas destaca por su tranquilidad, convirtiéndose en el destino ideal para disfrutar de la naturaleza. Además de descansar en la arena, podrás adentrarte al mar practicando buceo o kite surfing.

Puerto Chicama

También conocido como Puerto Malabrigo, este es el lugar perfecto para surfistas de todos los niveles. Los amantes de este deporte buscan dominar su imponente oleaje. Chicama no solo deslumbra por su vista panorámica, sino que también es hogar de la ola más larga del mundo.

Playa Tuquillo

El Circuito de Playas de Tuquillo, en Huarmey, es el sitio ideal si quieres disfrutar un día en familia. Su mar color turquesa es el complemento perfecto para actividades como snorkel o paseos en kayak.

Nada mejor que acompañar esta vista al océano Pacífico con una comida fresca en sus restaurantes costeros.

Playa Roja

Te sorprenderá esta maravilla natural donde la arena adquiere un tono rojizo único. Este tesoro de Paracas debe su color a la roca volcánica que lo rodea. Desde un mirador podrás apreciar su paisaje y, ¿por qué no?, capturar unas fotos increíbles.

Como ves, Perú es un destino paradisiaco ideal para escapar del ajetreo de la ciudad. Además de su reconocida gastronomía, sus playas son el lugar perfecto para descansar y disfrutar del sol.