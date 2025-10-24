¡Una vez más! Japón rompe su propio récord turístico

Japón ha roto su propio récord de turismo, lo cual sucede desde el 2024, pero este año ha sido un hit. El país ha superado las cifras previas a la pandemia, impulsado por una combinación de factores como la debilidad del yen, la promoción del gobierno y el levantamiento de las restricciones de viaje. Hoy en día, todo el mundo quiere visitar este enigmático destino en busca de nuevas experiencias, una cultura mágica y atractivos con gran encanto.

Las cifras

En 2024: Japón recibió un total de 36.9 millones de visitantes internacionales en todo el año, superando el récord pre pandémico de 31.9 millones establecido en 2019. Este auge generó un gasto turístico histórico que superó por primera vez los ¥8 billones de yenes (alrededor de €49 mil 500 millones de euros).

Primer semestre de 2025: El ritmo acelerado continuó con un récord de 21.5 millones de turistas extranjeros entre enero y junio, la primera vez que el país supera la marca de los 20 millones en solo seis meses.

Septiembre de 2025: Se registró un máximo histórico para un solo mes, con 3.26 millones de paseantes. En los primeros nueve meses de 2025, Japón ya había superado los 30 millones de pasajeros, batiendo el récord del año anterior con un mes de antelación.

Factores que explican este crecimiento

Yen débil: La devaluación del yen ha hecho que el costo de visitar Japón sea más asequible para los turistas internacionales , atrayendo a más viajeros.

, atrayendo a más viajeros. Promoción gubernamental: El gobierno japonés ha implementado políticas para atraer a 60 millones de visitantes para 2030, promoviendo las atracciones del país y buscando distribuirlos de manera más equitativa.

Recuperación post-pandemia: La reanudación de las rutas aéreas y el levantamiento de las restricciones por la COVID-19 han abierto las puertas a un flujo masivo de personas. ¡Todos quieren visitar Japón!

Retos del sobreturismo

El sobreturismo ha generado preocupaciones en sitios populares como Kioto. Como respuesta, algunas ciudades como esta ya han aprobado un aumento en su impuesto de alojamiento para mejorar la experiencia turística y gestionar el impacto.