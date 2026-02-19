Jalisco confirma una nueva ruta directa entre Montreal y Guadalajara

Con un enfoque claro en la conectividad aérea internacional, Jalisco confirmó una nueva ruta directa entre Montreal y Guadalajara operada por Air Canada, además del incremento de frecuencias entre Vancouver y Puerto Vallarta para la temporada de verano. Esta expansión se enmarca en el fortalecimiento sostenido de la red aérea del estado rumbo al Mundial 2026.

La nueva conexión Montreal–Guadalajara iniciará operaciones en junio de 2026 con tres frecuencias semanales y servicio durante todo el año. Con esto, Jalisco amplía las alternativas de enlace directo con el este de Canadá y facilita conexiones hacia otros destinos internacionales a través del hub de Montreal, uno de los puntos estratégicos de Air Canada.

En paralelo, la ruta Vancouver–Puerto Vallarta duplicará su operación al pasar de una a dos frecuencias semanales durante el verano. Este ajuste busca reforzar el flujo de visitantes hacia uno de los destinos de playa más relevantes del país, especialmente en un mercado emisor como el canadiense.

Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo del Gobierno de Jalisco, explicó que este anuncio responde a una agenda constante de promoción y gestión con aerolíneas y mercados prioritarios.

“Seguimos trabajando para que Jalisco esté mejor conectado con el mundo. Esta nueva ruta con Montreal y el incremento de frecuencias desde Vancouver fortalecen nuestro posicionamiento en un mercado prioritario como Canadá, tanto en turismo como en negocios”, señaló.

Estas acciones forman parte del plan de crecimiento de Air Canada en México, que contempla un incremento de 18 % en su capacidad de asientos para el verano 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto permitirá fortalecer los flujos turísticos, comerciales y de inversión entre ambos países.

Además del transporte de pasajeros, la nueva ruta abre oportunidades para el movimiento de carga aérea, lo que impulsa el comercio bilateral y facilita la vinculación de empresas jaliscienses con mercados internacionales.

Canadá se mantiene como uno de los principales mercados emisores para Jalisco, particularmente hacia Puerto Vallarta, mientras que Guadalajara continúa consolidándose como puerta de entrada estratégica para el turismo, la industria y los negocios en el occidente del país.

Este anuncio también se suma a la incorporación de 11 nuevas rutas operadas por Volaris, que ampliarán de forma significativa la conectividad desde Guadalajara y Puerto Vallarta, incluyendo enlaces como Guadalajara–Medellín. Con estas acciones, Jalisco refuerza su papel como nodo clave del Pacífico mexicano rumbo a los grandes eventos internacionales que se avecinan.