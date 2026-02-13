United Airlines refuerza su red en Chicago y mejora la experiencia del cliente

United Airlines dio a conocer una de sus expansiones más relevantes de los últimos años al anunciar que alcanzará hasta 750 vuelos diarios durante el verano desde el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD). Esta cifra posicionó a la aerolínea como el operador con el programa más amplio en este aeropuerto y consolidó a Chicago como uno de los centros de conexión más importantes de Estados Unidos, con beneficios claros para los viajeros internacionales, incluidos los procedentes de México.

A lo largo de 2026, United Airlines ofrecerá vuelos directos a 222 destinos desde ORD, una red que incluye 47 ciudades internacionales en Europa, Asia y Sudamérica, además de 175 sitios dentro de Estados Unidos. Esta conectividad fortalece el papel de Chicago como puerta de entrada global y facilita itinerarios más flexibles para los pasajeros mexicanos que utilizan este aeropuerto como punto de conexión hacia otros mercados.

México tiene un lugar relevante dentro de esta estrategia. United confirmó la operación diaria de vuelos entre Chicago y Guadalajara del 8 al 27 de junio, en el marco de importantes partidos internacionales de fútbol. Con esta ruta, la línea aérea brindará servicio directo desde Chicago a las 16 metrópolis sede de eventos deportivos internacionales en 2026, lo que amplía las opciones de viaje entre ambos países y refuerza la conectividad aérea bilateral.

United Airlines y las mejoras en la experiencia del cliente

La expansión de United Airlines no solo se centra en el número de rutas, sino también en la experiencia del cliente. En O’Hare, los pasajeros cuentan con acceso a cinco salas United ClubSM y a una sala VIP United Polaris® renovada. Además, un mayor número de aviones incorpora pantallas individuales, compartimentos superiores más amplios, conectividad Bluetooth y Wi-Fi gratuito Starlink para socios MileagePlus®, lo que eleva el estándar de viaje tanto en vuelos domésticos como internacionales.

En el plano operativo, United mantiene su enfoque en la puntualidad y confiabilidad. Durante 2025, la aerolínea lideró los indicadores de puntualidad entre las principales compañías que operan en ORD y registró menos cancelaciones que sus competidores directos. Para sostener este desempeño, anunció la contratación de aproximadamente 2 mil 500 nuevos empleados en Chicago antes de que finalice el año.

La vivencia del cliente también se vio reforzada con herramientas tecnológicas. Connection Saver evitó cerca de un millón de conexiones perdidas en 2025, incluidas más de 240 mil en Chicago. A esto se sumó la integración de Starlink en más de 300 aeronaves, lo que permitió una conexión continua y estable durante todo el viaje.