Air Canada: 2026 con cifras históricas pero cautela por alza de combustible

Air Canada inició 2026 con resultados financieros históricos al reportar ingresos operativos por $5 mil 800 millones de dólares, un incremento superior al 11 % en comparación con el mismo periodo de 2025. Los resultados se dieron en un entorno de inestabilidad geopolítica y aumento en los precios de los combustibles.

La aerolínea también registró un beneficio operativo de $117 millones de dólares, lo que representó una mejora de $225 millones de dólares frente al año anterior. Además, alcanzó un EBITDA ajustado récord de $623 millones de dólares, un avance del 61 %.

“Estos resultados demuestran la eficacia de nuestra estrategia y la dedicación de nuestros empleados”, afirmó Michael Rousseau, presidente y director Ejecutivo de la compañía.

A pesar del desempeño positivo, la empresa suspendió su guía financiera anual y presentó estimaciones únicamente para el segundo trimestre de 2026.

Durante el trimestre, la aerolínea generó $1 mil 800 millones de dólares en efectivo por actividades operativas y $1 mil 600 millones en flujo de caja libre, además de recomprar más de $140 millones de dólares en acciones.

“Este desempeño refleja nuestro enfoque prudente en la asignación de capital y la gestión del balance, lo que nos permite invertir en el negocio, administrar la deuda y devolver capital a los accionistas, preservando al mismo tiempo la flexibilidad financiera”, agregó.

Metas de largo plazo

La empresa dio a conocer sus objetivos financieros hacia 2028 y 2030:

Ingresos operativos para 2028: aproximadamente $30 mil millones de dólares

Margen de EBITDA ajustado: entre 18 % y 20 %

Rentabilidad del capital invertido: igual o superior al 12 %

Ante la volatilidad en los mercados energéticos globales, derivada de los recientes acontecimientos en Oriente Medio y el comportamiento inestable de los precios del combustible para aeronaves, Air Canada señaló que la confiabilidad de sus proyecciones para la segunda mitad de 2026 se ha reducido de forma significativa.

En este contexto, la línea aérea decidió retirar su guía financiera para todo el año 2026 y mantener únicamente estimaciones para el segundo trimestre del ejercicio.

Las previsiones financieras de Air Canada para el segundo trimestre de 2026 son las siguientes: