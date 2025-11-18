Hyatt Place y Hyatt House Monterrey Valle Oriente / San Pedro celebran su tercer aniversario con evento de beneficencia

Hyatt Place y Hyatt House Monterrey Valle Oriente / San Pedro celebraron su tercer aniversario con un evento de beneficencia, durante el cual realizaron un donativo al Instituto Nuevo Amanecer A.B.P., un centro que mejora la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral.

Empresarios de Grupo Presidente, que también representan la marca Hyatt en México y operan conjuntamente varios hoteles, entregaron un donativo a la fundación, la cual apoya a los infantes mediante un modelo de atención integral que fomenta su autonomía e inclusión social. Durante la actividad, se vendieron obras de arte creadas tanto por alumnos de Nuevo Amanecer como por artistas locales, quienes aportaron su talento para sumarse a esta causa.

En el marco de la celebración, Jorge Gutiérrez, Gerente General de Hyatt, expresó su agradecimiento a colaboradores y huéspedes:

«Quiero agradecer a todos nuestros colaboradores: ustedes son el corazón de Hyatt Monterrey. Su profesionalismo, pasión y calidad convierten cada estancia en una experiencia memorable. Cada sonrisa, cada detalle y cada esfuerzo diario marcan la diferencia. Gracias por mantener viva la esencia de este hotel. Y, por supuesto, gracias también a nuestros huéspedes: su preferencia y confianza nos impulsan a ser mejores, a innovar y a elevar continuamente nuestros estándares.»

Jorge Gutiérrez Hugo Ramírez

Gutiérrez enfatizó que el hotel se guía por la promesa de la marca: «Nos preocupamos por las personas para que puedan ser la mejor versión de sí mismas». Según explicó, esta filosofía inspira cada acción del equipo y refleja la convicción de que el éxito del hotel depende de cuidar de manera genuina tanto a sus colaboradores como a sus huéspedes.

Por su parte, Hugo Ramírez, director de Recaudación de Fondos y Relaciones Públicas en Nuevo Amanecer A.B.P., agradeció la invitación al 3er aniversario del Hyatt y explicó cómo la fundación, que desde hace 47 años atiende la parálisis cerebral, ayuda a sus pacientes a ser autónomos.

«La exposición es una muestra de que cuando se dedica tiempo, espacio y herramientas a las personas con discapacidad para desarrollar sus virtudes, se crean grandes obras. Estas obras fueron realizadas principalmente por alumnos de Nuevo Amanecer, pero también por artistas voluntarios del instituto», explicó.

Ramírez agregó que, con estas obras, la fundación logra recaudar fondos para llegar a más personas. Por ello, Hyatt Monterrey realizó un donativo de 50 mil pesos mexicanos para la asociación Nuevo Amanecer como parte del apoyo a los alumnos que padecen esta condición física.

Comodidad y estilo en el corazón de San Pedro

En su aniversario, Hyatt Place y Hyatt House Monterrey Valle Oriente se consolidan como un referente en Monterrey. Sus huéspedes disfrutan de habitaciones y suites espaciosas con cama matrimonial, sala, baño y escritorio, que destacan por su diseño moderno y vistas panorámicas que combinan comodidad y estilo.

Durante la estadía, los visitantes pueden disfrutar de un desayuno buffet variado en el Morning Spread, que incluye fruta fresca, jugos, café y platillos como chilaquiles, picadillo y huevos al gusto. Además, el hotel ofrece gimnasio las 24 horas, alberca climatizada con vista a la ciudad y espacios para reuniones o centro de negocios.

Para complementar la experiencia, el H Bar ofrece bebidas alcohólicas premium, una selecta variedad de vinos de Cavas Urbanas y un menú de refrigerios que incluye hamburguesa, ensalada César con pollo y sándwich de pavo con pesto, perfectos para satisfacer cualquier antojo.

La ubicación del hotel es inmejorable: se encuentra a solo dos minutos en auto de Galerías Valle Oriente, Plaza Fiesta San Agustín/Fashion Drive y Metropolitan Center, y a cinco minutos de Punto Valle. Desde allí, los clientes pueden disfrutar de compras, visitar clubes deportivos o pasear por el parque Rufino Tamayo.

Si viajas con niños, no puedes dejar de visitar el AcuarioVenture Sealand, ubicado en el tercer piso del centro comercial Galerías Valle Oriente, donde podrán explorar cuatro mundos marinos, admirar más de 1,360 ejemplares de 66 especies, interactuar con pingüinos y vivir una experiencia de realidad virtual como auténticos exploradores.

Con su diseño moderno, atención de primer nivel y ubicación estratégica, Hyatt Place y Hyatt House Monterrey Valle Oriente no solo ofrecen comodidad y estilo, sino también una experiencia completa que combina gastronomía, entretenimiento y cercanía a los principales atractivos de la ciudad, convirtiendo cada visita en un recuerdo inolvidable.