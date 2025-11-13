En vísperas de su 35º aniversario, The Peninsula Beverly Hills se renueva

Con un rediseño elegante y distintivo de sus 195 habitaciones y su emblemática terraza este magnífico hotel se prepara para festejar muy pronto su aniversario número 35. En efecto, The Peninsula Beverly Hills combinará el encanto del estilo renacentista francés con la serenidad californiana, rindiendo homenaje a la época dorada del lugar.

“Mientras nos preparamos para celebrar el 35º aniversario del hotel en 2026, esta renovación representa mucho más que una actualización moderna. Es la continuación de un legado y una expresión del cuidado y la maestría que han definido a The Peninsula Beverly Hills desde su fundación”, dijo Offer Nissenbaum, Managing Director de esta propiedad.

Colores suaves, textiles lujosos, nuevas superficies de mármol y detalles artesanales transforman cada espacio en una experiencia residencial atemporal, mientras que la terraza renovada ofrece nuevas cabañas de lujo con tecnología integrada y servicio personalizado junto a la piscina.

Asimismo, The Peninsula Beverly Hills luce un diseño único en cada habitación para aprovechar mejor la luz natural y mejorar la fluidez. Se añadieron acentos decorativos —como floreros de porcelana, espejos con marcos dorados y apliques metálicos suaves— que subrayan el encanto y carácter femenino de la propiedad.

Algunos elementos originales se conservaron para rendir homenaje a los primeros años del inmueble, incluyendo tocadores de mármol Rose Aurora seleccionados en Portugal y obras de arte del colaborador de larga data Hampton Hall. Además, las elaboradas cortinas fueron reproducidas por los fabricantes originales para mantener los patrones tradicionales.

Cabe recordar que este recinto cuenta con una gran ubicación, en el corazón de Beverly Hills. Rodeado de exuberantes jardines tropicales, este hotel de lujo brinda la sensación de estar lejos de todo, aunque se encuentra a solo unos pasos de las atracciones más emblemáticas de Los Ángeles.

Posee 195 habitaciones, que incluyen 38 suites y 18 villas privadas, elegantes y atemporales. La alta gastronomía se fusiona con el arte en el restaurante insignia The Belvedere, mientras que The Living Room ofrece tradicional servicio de té de la tarde, acompañado por las suaves notas de un arpa en vivo.