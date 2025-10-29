¿Fan de Sanrio? Descubre Hello Kitty Burgerland en Monterrey

La Ciudad de México no solo cuenta con una cafetería temática de Hello Kitty; en Monterrey podrás adentrarte en Hello Kitty Burgerland, donde además de disfrutar hamburguesas exclusivas, podrás comer algún postre, bebida caliente o fría, todo completamente salido del universo Sanrio.

Si estás en San Pedro Garza García, no puedes dejar de visitar Plaza Áuriga, donde podrás disfrutar de spots de esta gatita, así como mercancía oficial de todos los personajes de la marca.

Desde personajes como Chococat, My Melody y Kuromi, hasta Cinnamoroll, Keroppi y la icónica Hello Kitty, podrás encontrar playeras, vasos, sudaderas, bolsas, gorros, pines y muchos otros artículos con sus diseños.

Si vas en familia, los más pequeños podrán disfrutar del área de juegos, mientras disfrutas de los alimentos, contemplas la escenografía y aprovechas los spots para tomarte fotos para redes sociales.

¿Qué alimentos puedes encontrar?

Aquí, la hamburguesa es la insignia del lugar; sin embargo, los visitantes también pueden disfrutar de ensaladas y postres como su tarta de queso, pastel de chocolate, caja de macarrones, churros y su famoso pastel arcoíris.

Todo puede acompañarse con alguna malteada —ya sea de vainilla, chocolate o fresa—, frappé, latte o capuchino, todo personalizado con la imagen de Hello Kitty.

Si te gusta más lo salado, no te preocupes: aquí puedes disfrutar de papas fritas, aros de cebolla crujientes, tiras de pollo y macarrones con queso, así como de una amplia variedad de hamburguesas. Acompaña tu comida con una limonada de fresa o algún refresco.

¿Dónde se ubica Hello Kitty Burgerland?

Si ya te animaste a probar algo diferente, Hello Kitty Burgerland se ubica en Plaza Áuriga, Local 33, Real San Agustín, 66260, San Pedro Garza García.

Este lugar está abierto de lunes a viernes de 12:00 a 22:00 horas; mientras que los sábados y domingos ofrece el mismo horario, de 12:00 a 22:00 horas.