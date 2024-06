Hoteles Decameron remodelan instalaciones y te invitan a celebrar a papá

Comparte este contenido

Los hermosos hoteles Decameron en México, famosos por ser all inclusive y encontrarse en exclusivos destinos paradisíacos, informaron que están listos para las vacaciones de verano, e incluso han renovado algunas de sus áreas.

Estas remodelaciones se hicieron en Decameron Los Cocos, Ramada All Inclusive Resort; Decameron La Marina, Ramada All Inclusive Resort y Decameron Isla Coral, Ramada All Inclusive Resort.

Ahora podrás disfrutar de…

Zona para niños: Área especial con juegos seguros, espacios al aire libre y supervisión del equipo de animación.

Cancha de fútbol sintético: Para gozar de partidos y practicar deporte en un entorno cómodo y seguro.

Además, el grupo te invita a festejar a papá con una estancia divertida y relajada, pues ofrecerán programas con actividades perfectas para él.

Día del Padre con hoteles Decameron

Divertidos campeonatos para papás amantes de los deportes.

Un programa radial con mensajes, felicitaciones y la mejor música del momento.

Proyección de películas en pantalla gigante con la temática del día de los padres.

Trivias y concursos para ganar premios increíbles.

El mejor musical en vivo para un día especial.

Estación fotográfica temática para llevar a casa un recuerdo inolvidable.

Destino ideal para los amantes del fútbol

El lugar perfecto para disfrutar de las transmisiones de los partidos en pantalla gigante es el Estadio Decameron, un espacio repleto de diversión y con el mejor ambiente futbolero.

La marca te invita a participar en nuestras emocionantes actividades diurnas diseñadas especialmente para ti, ahora en un entorno completamente dedicado a este deporte.

También habrá…

Torneo de fútbol en la playa

Campeonato de Futbolín

Torneo de video juegos relacionados.

Academia para grandes, chicos y mucho más.

