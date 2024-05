Los 10 mejores hoteles pet friendly del mundo según TripAdvisor

Comparte este contenido

Los premios Travellers’ Choice Best of the Best Hotels 2024 que entregó Tripadvisor, la plataforma líder en recomendaciones de viajes, incluyó a los mejores lugares pet friendly.

Tripadvisor agregó esta nueva subcategoría de premios para 2024, adaptándose a las tendencias actuales y las demandas de los consumidores en el ámbito de los viajes.

Hoteles pet friendly

Con la creciente tendencia de viajar con mascotas, Tripadvisor introdujo una subcategoría específica para hoteles que admiten animales. Este nuevo premio se ha lanzado en asociación con CESAR® Canine Cuisine, de Mars, Incorporated.

El Hotel Fioreze Quero Quero en Brasil ha sido reconocido como el mejor hotel que admite mascotas del mundo, ofreciendo más de 2 acres de espacio abierto perfecto para que las mascotas y sus dueños disfruten juntos.

En Estados Unidos, el Hyatt Centric Las Olas en Fort Lauderdale se lleva el primer lugar, con instalaciones que permiten mascotas en cada piso y áreas de estar al aire libre, ideales para disfrutar del clima de Florida con un amigo de cuatro patas.

Impacto y beneficios de viajar con animalitos

«Creemos que la mejor vida se comparte entre perros y dueños de mascotas, por lo que estamos entusiasmados de ayudar a desbloquear más experiencias de unión entre las personas y sus mascotas», explicó Jean-Paul Jansen, vicepresidente senior de marketing de Mars Petcare North America.

Esta iniciativa no solo subraya la importancia de incluir a lass mascotas en los planes de viaje, sino que también resalta el compromiso de la industria hotelera para adaptarse a las necesidades de todos los viajeros.

La inclusión de estas nuevas subcategorías por parte de Tripadvisor refleja un cambio significativo en la industria de la hospitalidad, mostrando un movimiento hacia la adaptación y la inclusión, asegurando que cada miembro de la familia, incluso los peludos, puedan disfrutar de unas vacaciones verdaderamente relajantes y acogedoras.

El top 10 de los mejores hoteles pet friendly son:

Hotel Fioreze Quero Quero, en Gramado, Brasil Sofitel Mexico City Reforma Divan Cave Hotel en Goreme, Turquía Hyatt Centric Las Olas Fort Lauderdale en Florida Reserve Kanan Tulum Hotel and Spa en Tulum, México Laghetto Canela en Brasil Shore Hotel en Santa Monica, California Hotel Moments Budapest en Hungría Hotel Vision Budapest en Hungría Kimpton Maa-Lai Bangkok en Tailandia

