Hot Wheels Legends Tour 2025 llega a CDMX: fecha y hora del evento

¿Eres fan de los autos? Esto es para ti: la Ciudad de México será sede del Hot Wheels Legends Tour México 2025, un evento con una exhibición de automóviles de leyenda. Aficionados de todas las edades podrán ver de cerca vehículos creativos, personalizados y llenos de estilo.

En esta nueva edición, la marca de juguetes Mattel organizará una competencia global que busca que el próximo auto custom sea inmortalizado como un Hot Wheels a escala 1:64. El modelo ganador podría llegar a formar parte de colecciones en todo el mundo.

La creación elegida deberá destacar por su creatividad, autenticidad y espíritu de garaje. Quien lo logre, será incluido en el Hot Wheels Garage of Legends, junto a campeones anteriores como el 2JetZ (2018), el Nash Metropolitan 1957 (2019), el Pontiac Trans Am 1970 (2020), el Volvo P1800 Gasser 1969 (2021) y el Texas Toot (2022).

Durante la final, los asistentes podrán conocer de cerca a los carros finalistas y vivir la cultura automotriz que define a Hot Wheels. También descubrirán al ganador que representará a México en la Gran Final Global y disfrutarán de una experiencia única, con actividades para toda la familia.

¿Cuándo y dónde será el Hot Wheels Legends Tour 2025?

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 6 de septiembre entre las 09:00 y las 14:00 horas, en donde se esperan experiencias interactivas para todos los asistentes. Tendrá lugar en Plaza Oriente, ubicada en Canal de Tezontle 1520, colonia CEDA, alcaldía Iztapalapa.

En la tienda sede, los asistentes podrán encontrar una amplia selección de modelos die-cast premium, piezas de colección y otros productos oficiales de la marca.

El acceso será gratuito y abierto al público en general. Esta experiencia promete reunir a fanáticos de la velocidad y la personalización automotriz de todas las edades.