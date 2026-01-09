¡Conoce! Algunos destinos inmersivos para viajar en 2026

Como cada año, se empiezan a vislumbrar nuevos trayectos, rutas diferentes, travesías con sentido, donde los eventos son la estrella principal que lleva a las personas a elegir su nueva odisea. Se aprecia que las decisiones son regidas por la cultura, la arquitectura y la renovada accesibilidad, de acuerdo con informes de Architectural Digest India.

La siguiente guía de los mejores destinos de viaje de 2026 refleja las nuevas tendencias de turismo. Cada propuesta ofrece inmersiones culturales, proezas arquitectónicas y experiencias significativas, para brindar momentos memorables, en este año que recién inicia y que aún nos tiene preparadas muchas sorpresas. Apuesta por:

1- Viena, Austria

Continuará su legado como capital europea de la música y por exposiciones de arte excepcionales. En la Rathausplatz de Viena (Plaza del Ayuntamiento), en mayo se celebrará la 70ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión en mayo. Durante seis semanas, desde finales de mayo hasta junio, se llevará a cabo el Wiener Festwochen, un festival de teatro, danza y ópera. El 27 de septiembre se planea celebrar el Día Europeo del Patrimonio con visitas gratuitas guiadas por más de 50 sitios e intervenciones modernas.

2- Nuuk, Groenlandia

Está entrando en una era excepcional de los viajes gracias a la apertura de una nueva terminal aeroportuaria, con características sostenibles como la integración solar y la introducción de vuelos directos desde Estados Unidos. Por supuesto, en un sitio con esta situación geográfica no puede faltar un crucero por los fiordos helados de Ilulissat, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famoso por el glaciar Sermeq Kujalleq, que desprende icebergs colosales o conduce a espectaculares vistas de la bahía de Disko o la fauna polar.

3- El Cairo, Egipto

El encanto de sus maravillas antiguas, le permite renacer en este 2026. Por ejemplo, se espera que entre en pleno funcionamiento el Gran Museo Egipcio, que exhibe más de 100 mil piezas, y ofrecerá noches culturales del Nilo. También es posible explorar las pirámides de Giza y Luxor, con la guía de egiptólogos. Un crucero por el Nilo o trayectos a Luxor, serán el broche de oro, de esta experiencia cultural.

4- Ciudad de México, México

Vibrará en todo su esplendor, gracias a que será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, tenemos más que dar, por ello se celebran diferentes ferias como Zona Maco, que reúne galerías, artistas y coleccionistas que podrán ver diversas exposiciones de diseño, fotografía y antigüedades, del 4 al 8 de febrero prometen una edición robusta. Además del festival musical Vive Latino.

5- Costa Brava, España

Tiene el legado de Dalí y por ello la Casa Museo Salvador Dalí, se actualizará con exposiciones interactivas. Con una diversidad de actividades como retiros de acuarela en las calas mediterráneas del 3 al 10 de mayo. Excursión de un día por Girona y Figueres, que combina la ciudad natal del pintor con calles medievales.