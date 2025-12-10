Mercado navideño alemán en CDMX: ¿Cuándo y dónde será?

La navidad ya está aquí, y conoce que la Ciudad de México también ofrece mercados navideños. Uno de ellos es el bazar alemán-mexicano Weihnachtsmarkt, donde los visitantes podrán disfrutar de tradiciones de ambos países en un solo lugar.

Esta segunda edición se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre a las 12:00 horas en el patio del Goethe-Institut México, ubicado en la calle Tonalá 43, Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El evento, organizado por Goethe-Institut Mexiko en colaboración con el Patronato de la Industria Alemana para la Cultura (PIAC), ofrecerá a los asistentes un espacio para reunirse, pasar el rato y disfrutar lo mejor de la Navidad y las tradiciones de Alemania, como en las ciudades alemanas.

Aquí, además de luces, música y pequeñas actividades, los asistentes podrán gozar de una gastronomía única para todos los gustos: desde kebabs y panadería alemana hasta salchichas bratwurst, con opciones vegetarianas. Para calmar la sed, habrá vino caliente (Glühwein) y cerveza alemana. El mercado contará con artesanía donde se podrán encontrar adornos típicos, cascanueces, piezas de madera, velas y objetos decorativos ideales para regalar.

Y por el entretenimiento, no te preocupes: la tarde comenzará con la actuación del jazzista y saxofonista Tobias Meinhart, originario de Baviera y reconocido por su sólida carrera internacional en Europa y Estados Unidos, quien creará un ambiente festivo navideño.

Más tarde, los sonidos electrónicos de Enya Botello —promotora, booker y residente del club más importante de CDMX— invitarán a los asistentes a bailar y disfrutar de la música.

¿Cuánto cuesta la entrada?

Si ya te animaste a descubrir las tradiciones únicas de Alemania sin salir de casa, esta es una opción para ti. Lo mejor es que es completamente gratis, por lo que tú y tu familia pueden visitarlo sin problema.

Además, el ambiente es 100% pet friendly, por lo que puedes traer a tu compañero o compañera animal, siempre que esté bajo tu supervisión. Ven y vive un día lleno de luces, sabores y tradiciones que encantará a grandes y pequeños.