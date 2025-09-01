¿A qué hora inicia el concierto de Residente en el Zócalo de la CDMX?

El Zócalo de la Ciudad de México vuelve a convertirse en escenario de un evento masivo y gratuito. El concierto de Residente está confirmado para el próximo sábado 6 de septiembre de 2025, y promete reunir a miles de asistentes en una noche de música, mensajes sociales y energía colectiva.

¿A qué hora inicia el concierto de Residente?

El espectáculo arrancará a las 20:00 horas. Residente no se presentará solo, ya que compartirá escenario con el colectivo femenino Mujer en Cypher, integrado por Arianna Puello, Ximbo, Niña Dioz, Priana Esponda, Mena y Azuki. La combinación asegura un programa diverso, con rimas, rap y colaboraciones que conectan con distintos públicos.

¿Quién es Residente?

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, alcanzó fama mundial como fundador y vocalista principal de Calle 13. Desde 2015, emprendió una carrera como solista en la que ha explorado géneros y culturas inspiradas en un recorrido global. Sus letras abordan temas sociales, políticos y culturales, con un énfasis en la justicia social, los derechos indígenas y la educación pública. Además, ha colaborado con organismos como UNICEF y Amnistía Internacional.

Tips para disfrutar un concierto en el Zócalo

Los conciertos en el Zócalo suelen reunir a miles de asistentes, por lo que conviene planear con tiempo:

Llega temprano: aunque el evento inicia a las 20:00 horas, se recomienda llegar con varias horas de anticipación para conseguir un buen lugar.

Vístete cómodo: lleva ropa ligera y calzado adecuado para estar de pie por varias horas.

Prepárate para la lluvia: en estos eventos no se permite el acceso con paraguas, así que lo mejor es llevar un impermeable ligero.

Cuida tus pertenencias: utiliza mochilas pequeñas y mantén tus objetos personales cerca.

Establece un punto de encuentro: si asistes en grupo, acuerden un lugar por si alguien se separa entre la multitud.

Hidrátate y come antes: aunque hay puestos alrededor, es mejor estar preparado para largas horas de concierto.

El concierto de Residente en el Zócalo será una de las presentaciones gratuitas más destacadas del año en la capital mexicana. Una oportunidad para disfrutar de música con mensaje en uno de los espacios más emblemáticos del país.