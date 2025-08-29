Hello Sidney Experience en la CDMX, ¿en qué consiste y cuándo es?

Cuando se habla de cine de terror moderno, la película Scream (1996) de Wes Craven ocupa un lugar especial. Una de sus frases más icónicas, “Hello, Sidney…”, pronunciada por Ghostface durante una de las llamadas más escalofriantes del género, trascendió la pantalla y se convirtió en un elemento esencial de la cultura pop.

La línea marcó un antes y un después en la forma en que se percibieron las películas de terror, porque no solo jugaba con el suspenso, sino que también reflejaba una autoconciencia inédita en el género. La cinta se destacó por romper la cuarta pared de manera indirecta: los personajes conocían las reglas del cine de terror y, sin embargo, caían en ellas. Esta combinación de sátira y horror conectó con una nueva generación de cinéfilos y revitalizó las historias de asesinos enmascarados.

“Hello, Sidney” se convirtió en sinónimo de Ghostface y un recurso narrativo que regresó en cada entrega de la saga, consolidando a Sidney Prescott (interpretada por Neve Campbell) como una de las heroínas más emblemáticas del cine de terror contemporáneo. El eco de esa llamada aún hoy se escucha en videojuegos, cómics, series de televisión y, por supuesto, en experiencias inmersivas que recrean el ambiente de la saga.

Hello Sidney en la CDMX

Un ejemplo reciente es la Hello Sidney Experience, organizada en Ciudad de México, donde los fans pueden vivir la atmósfera a través de proyecciones, trivias de terror, encuentros con personajes sorpresa y espacios temáticos para tomarse fotos. Esta propuesta refleja el poder de una frase que, casi tres décadas después de su estreno, sigue provocando emoción y nostalgia.

Este 27 de septiembre, te espera con una experiencia cinematográfica que no olvidarás… si es que sales vivo. La cita es en Saratoga 722, Portales Sur, Benito Juárez, CDMX. El costo es de $350 pesos y la entrada es a las 18:30 horas. Reserva al 55 5184 3715 o en las redes de 3AM Club Terror. Recuerda que: No es solo una proyección… es un llamado desde el otro lado.

Más que una simple línea de diálogo, “Hello, Sidney” representa un legado cultural: un recordatorio de cómo una película puede transformar un género y dejar huella en la memoria colectiva.

Este evento es organizado por 3AM Horror MX, que es el club de las 3 de la mañana, si eres fanático del terror, hablan de películas, teatro, restaurantes temáticos, experiencias y eventos.