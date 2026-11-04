Hershey’s Chocolate World celebra Navidad 2026: fechas, actividades y nuevos sabores

Hershey’s Chocolate World inicia su temporada navideña el 13 de noviembre de 2026 con actividades para familias, encuentros con personajes, productos de edición limitada y un menú especial que estará disponible durante varias semanas.

La programación incluye fotos con Papá Noel, apariciones de HERSH, KISS y REESE, decoración temática y una versión especial del recorrido Hershey’s Chocolate Tour en Pensilvania. También regresará la Hershey’s Chocolate House, una instalación inspirada en una de las tiendas originales de Milton Hershey.

¿Qué actividades habrá en Hershey’s Chocolate World?

Las fotos con personajes estarán disponibles del 13 de noviembre al 3 de enero, mientras que Papá Noel recibirá visitantes en fechas seleccionadas entre el 13 de noviembre y el 24 de diciembre.

En Pensilvania, el Hershey’s Chocolate Tour tendrá decoración navideña, música, proyecciones y el regreso de los elfos de Hershey hasta el 3 de enero. La atracción también prepara una celebración de Nochevieja el 31 de diciembre, de 15:00 a 20:30 horas, con DJ, personajes y cuentas regresivas cada hora.

La Amazing Candy Machine también tendrá opciones especiales para personalizar dulces y empaques con motivos de temporada.

Nuevos sabores y productos de Navidad

El menú de Hershey’s Chocolate World suma opciones por tiempo limitado, como la galleta grande de almendras Hershey’s, cheesecake de fresa con Hershey’s Kisses y parfait de mousse con KIT KAT.

Entre las bebidas aparecen el batido Snickerdoodle con Hershey’s Kisses, el York Peppermint Pattie y distintas versiones de chocolate caliente con sabores como caramelo salado, s’mores y menta.

La temporada también incluye artículos relacionados con Milton Hershey, entre ellos un oso de peluche de edición limitada, caramelos inspirados en una receta de 1894 y bebidas especiales.

Con esta programación, Hershey’s Chocolate World suma experiencias que combinan chocolate, actividades familiares y productos de temporada desde noviembre y hasta los primeros días de enero.