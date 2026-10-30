Hello Kitty: Beyond Cute llega a París: fechas, precios y qué incluye la experiencia

París suma una vivencia dedicada a uno de los personajes más reconocidos de la cultura japonesa. Hello Kitty: Beyond Cute abrirá del 31 de octubre al 26 de noviembre de 2026 en Galerie Joseph, a pocos pasos del Centro Pompidou.

La fecha coincide con una celebración especial: el 1 de noviembre es el cumpleaños de Hello Kitty. Para ese día, los visitantes podrán aprovechar un descuento de 15 % en las entradas.

La experiencia tiene una duración aproximada de 60 minutos y está abierta a todas las edades.

¿Qué encontrarás en Hello Kitty: Beyond Cute?

Hello Kitty: Beyond Cute propone un recorrido por distintas instalaciones interactivas y espacios creativos.

Uno de los puntos principales es una escultura de Hello Kitty rodeada de cintas. Los visitantes pueden dejar un mensaje que formará parte de una celebración colectiva.

También hay una actividad musical que reúne al personaje y al público en una misma dinámica, además de proyecciones, túneles de luz y zonas pensadas para hacer una pausa dentro del recorrido.

La entrada incluye una degustación de matcha y la posibilidad de crear un colgante personalizado para llevarlo como recuerdo.

Espacio increíble

La sede es Galerie Joseph, ubicada en 5 Rue Saint-Merri, en el centro de París y cerca del Centro Pompidou.

El espacio ocupa alrededor de mil 200 metros cuadrados distribuidos en tres niveles. El edificio fue anteriormente el Museo Pierre Cardin y cuenta con un atrio central y una claraboya de 15 metros de altura.

Este tipo de distribución permite que cada instalación tenga un espacio propio dentro del recorrido.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los precios de Hello Kitty: Beyond Cute cambian según el tipo de entrada.

El boleto para adultos cuesta €25 euros, mientras que la entrada infantil tiene un precio de €15 euros. Los estudiantes pagan €20 euros.

También existe una tarifa familiar de €75 euros para dos adultos y dos niños. Las personas con movilidad reducida pagan €15 euros e incluyen el acceso gratuito de un acompañante.

La experiencia es accesible para personas con movilidad reducida.

Para quienes visiten París entre finales de octubre y noviembre, Hello Kitty: Beyond Cute suma una actividad centrada en arte, interacción, música y cultura pop dentro de una sede ubicada en una de las zonas más visitadas de la ciudad.