KPop Demon Hunters: The Immersive Experience en Dallas abre el 12 de noviembre

KPop Demon Hunters: The Immersive Experience abrirá el 12 de noviembre de 2026 dentro de Netflix House Dallas, en Galleria Dallas, y formará parte de una temporada que también incluye compras, eventos culturales, experiencias navideñas y actividades deportivas.

La propuesta está inspirada en el universo de KPop Demon Hunters y permitirá a los visitantes entrar a un escenario basado en Seúl, con luces de neón, música y espacios relacionados con HUNTR/X.

¿Qué incluye KPop Demon Hunters: The Immersive Experience?

En KPop Demon Hunters: The Immersive Experience, los visitantes podrán cantar, bailar y recorrer distintos escenarios vinculados con la producción.

También contempla encuentros con personajes como Derpy Tiger y Sussie Bird, además de espacios creados para fotografías y actividades interactivas.

Los boletos tendrán un precio inicial de $39 dólares para adultos y de $34 dólares para niños de tres a 12 años.

Su apertura coincide con fechas que pueden resultar atractivas para los viajeros mexicanos, entre ellas el puente del 16 de noviembre y las semanas previas a Black Friday.

Galleria Dallas suma más actividades en noviembre

La visita a KPop Demon Hunters: The Immersive Experience puede combinarse con otras propuestas dentro de Galleria Dallas.

A partir del 13 de noviembre, Snowday ofrecerá otra experiencia inmersiva enfocada en la temporada navideña, con escenarios de luces y espacios para fotografías. Estará disponible hasta el 3 de enero de 2027.

El centro comercial también cuenta con una pista de hielo alrededor de un árbol navideño de 29 metros de altura.

El 27 de noviembre, al mediodía, se realizará su encendido con un espectáculo gratuito que tendrá patinadores olímpicos, fuegos artificiales y la participación de Missile Toes, un Santa Claus que patina sobre hielo.

Dallas prepara una agenda amplia para noviembre

La ciudad también tendrá actividades culturales y deportivas durante esas semanas.

El 20 de noviembre, Yo-Yo Ma se presentará con la Orquesta Sinfónica de Dallas, mientras que el 26 de noviembre los Dallas Cowboys recibirán a los Philadelphia Eagles en el tradicional partido de Día de Acción de Gracias.

Al día siguiente llegará Black Friday, por lo que una visita a KPop Demon Hunters: The Immersive Experience puede integrarse dentro de un viaje que combine entretenimiento, compras y eventos de temporada en Dallas.